北京2021年9月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 金秋9月，暖通空调产业拉开了盘点的大幕，产业在线2021冷年（上年8月至当年7月）家用空调系列年报本周起陆续发布，与此同时，一场汇集全产业链的的行业盛事 — “2021中国暖通空调产业发展峰会”也即将于本月24-25日召开。

中国暖通空调产业发展峰会由中国制冷空调工业协会、中国节能协会共同指导，产业在线主办，每年9月召开。与其他行业会议相比，峰会的最大特点便是面向全产业链，精准聚焦，专业专注。参会嘉宾历来都是涵盖产业上下游，包括部件、制冷剂、压缩机到整机厂家的代表以及来自科研院所的专家学者。在空调新冷年刚刚起步之际，大家共聚一堂，纵论产业大势，展望未来发展，已经成为行业的重要传统。



往年会议现场

2021年会议的规模将再度扩大，日程更加丰富，主要看点有：

主题峰会：精准聚焦“冷暖智造·新启航”

去年年初以来，受疫情影响，全人类经历正在经受着一场前所未有的考验。在这一过程中，中国不仅为全球抗疫树立了典范，而且率先恢复的经济秩序也体现出了中国制造产业的强大韧性。与此同时，伴随着“十四五”的到来以及“双碳目标”的明确，中国经济进入新的发展阶段，暖通空调产业也伴随着新的经济周期开启新征程。

本届峰会的主题便是“冷暖智造·新启航”。“双碳目标下暖通空调产品创新与发展趋势”、“新冷媒替代进程及趋势”、“大宗商品市场综述及家电原料后市预判”、“冷暖产业发展及全球市场分析”等都将是主题峰会的重要议题。

值得一提的是，空调产业峰会最初由产业在线发起，已经连续举办了17届，见证了中国暖通空调行业的变革与崛起。“冷暖智造·新启航”是最新时代大背景下暖通空调行业发展形势的精准注解，在25日下午的“预见未来·高峰论坛”中，重点内容便是由产业在线五位资深分析师带来的2022年冷暖产业市场预测发布。



专题论坛：精准链接上下游

为了话题更有针对性。在大会主题峰会和论坛之外，还有两场专题论坛，分别聚焦“冷暖舒适”和“绿色低碳”。

这两个主题都是当下暖通空调行业的热门话题。其中“冷暖舒适”论坛将围绕舒适家居这一主题，由来自房地产、空调、热泵等领域的专业人士以及100多位渠道商一起，纵论如何链接渠道协同发展、掘金千亿市场。“绿色低碳”技术论坛，主讲嘉宾为来自产业链上下游的技术专家，将结合双碳目标这一大背景，从产品和技术角度探讨上下游产业链如何实现从研发、生产、销售到维修等全流程的低碳路径。

冷暖智造大奖：精准盘点

即将于25日晚上举行的冷暖智造大奖颁奖盛典也是峰会的重头戏。“冷暖智造”大奖是由产业在线于2017年首创推出的产业品牌大奖，大奖从成立以来便是紧扣行业发展脉搏，以表彰和弘扬业内企业的优异市场表现及科技创新能力、引领产业绿色制造趋势为己任。经过前四届的不断完善和积累，得到了业界同仁的高度认可。

在延续往届评选和适应产业新形势需要的基础上，在五周年期满之际，今年的大奖在奖项设置方面做了进一步调整，最大看点是新增了产品奖。调整后的2021届中国冷暖智造大奖分为品牌奖和产品奖两大类。其中，品牌奖细分为金智、极智、创智三个奖项，“金智奖”旨在表彰行业内具有卓越影响力的领军企业，“创智奖”聚焦于以创新驱动发展的典范企业，“极智奖”是指以极致精神深耕细分领域的企业。产品奖细分为“年度十大整机优秀产品”和“年度十大供应链优秀产品”。

除了以上三大板块外，9月24上午还有两场技术交流会，分别是“浙江省家用电器流通协会”会长大会和《中国制冷空调产业发展白皮书》2021年启动筹备暨行业技术交流会，这两场会议的参会人员都是定向邀请，最大程度地体现出中国暖通空调产业发展峰会的专业和专注。

总之，这是一场专业有内涵、由暖通人专享的行业盛会，值得期待。顺便剧透一下，25日晚间的答谢晚宴上按照惯例有抽奖环节，现场预备了丰厚的礼品，等着大家的好手气。

精准聚焦产业生态，暖通空调行业的这场盛会值得关注 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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