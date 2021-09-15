华领医药与国药控股签署供应链战略合作协议，加速商业化布局

上海2021年9月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年9月13日，华领医药技术（上海）有限公司（“华领医药”，香港联交所股份代号：2552）与国药控股股份有限公司（“国药控股”，香港联交所股份代号：1099）签署供应链战略合作协议，将在物流仓储、供应链管理和渠道信息化等方面展开深入合作，共同推进华领医药全球首创新药葡萄糖激酶激活剂多格列艾汀（dorzagliatin）在中国获批上市后的商业化进程。华领医药创始人、CEO陈力博士，营销战略和市场部副总裁徐文洁女士，国药控股总裁刘勇先生，副总裁周旭东等出席了签约仪式。



华领医药与国药控股签署供应链战略合作协议

本次与国药控股的战略合作是华领医药加速商业化布局，推动多格列艾汀上市进程的重要举措。双方将借助华领医药在医药创新能力方面和国药控股在渠道网络、供应链体系和物流资源等方面的优势，增强多格列艾汀上市后的产品可及性，包括提升患者用药服务能力和扩展渠道市场覆盖范围，更加广泛地造福中国患者，推进糖尿病精准治疗和全生命周期管理，同时全面服务“健康中国2030”战略。根据协议，国药控股将利用其覆盖全国的渠道网络和供应链资源等优势，为华领提供专业化的医药物流服务；华领医药将依托国药控股的全国药品分销网络，在供应链管理等方面展开深入合作；在此基础上，双方还将在渠道信息化等方面，拓展进一步深度合作的可能性。

去年以来，华领医药在商业化方面好消息频传。2020年8月，华领医药与全球医药巨头、中国糖尿病治疗领域领导者拜耳在中国就多格列艾汀的商业化达成战略合作协议；9月，获得由上海市药品监督管理局颁发的多扎格列艾汀《药品生产许可证》，完成商业化生产准备的核心工作；12月，与九洲药业旗下瑞博制药达成商业化生产供应协议；2021年3月，华领医药向国家药品监督管理局递交了多格列艾汀用于治疗2型糖尿病的新药上市申请，并于4月获得受理。此外，华领还将在上海临港新片区设立生产基地，以确保多格列艾汀充足的商业供应。

国药控股是中国领先的药品和医疗保健产品分销商及供应链服务商，在医药批发和零售市场均处于领先地位。国药控股拥有超过1000家分公司和子公司，遍布全国31个省388个地级市的分销网络，国药控股还拥有专业的营销团队和服务，实现了全国城乡医药物流的全覆盖。

华领医药创始人、CEO陈力博士表示：“我们很高兴与国药控股成为战略合作伙伴，这在华领医药的商业化布局中具有重要意义。目前，中国2型糖尿病患者数量已达到1.2亿，糖尿病治疗成为影响国民健康的重大医疗卫生挑战。过去10年，华领医药以治愈糖尿病为目标，将‘修复传感，重塑稳态，从源头上治疗糖尿病’的科学理念转化成为2型糖尿病治疗的突破性药物。我们非常期待与国药控股这样全球领先的医药分销企业密切合作，在物流和经销等环节形成强大的辐射能力，将多格列艾汀这款全球首创新药尽快带给中国患者。”

国药控股总裁刘勇先生表示：“很高兴共同见证国药控股与华领医药战略合作签约，这标志着双方翻开合作新篇章。国药控股始终秉承‘关爱生命、呵护健康’的企业理念，近年来不断创新转型，打造智慧医药供应链服务新生态，提升供应链效率。国药控股作为中国药械、医疗保健产品龙头分销商、零售商及领先的供应链服务提供商，与华领医药合作潜力巨大。”

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