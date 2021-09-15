深圳2021年9月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月15日，中集车辆（301039.SZ/01839.HK）与山东汽车战略合作签约仪式在山东莱阳正式落地，中集车辆首席技术官CTO、厢体业务战略事业部CEO李晓甫博士与山东汽车党委书记、总经理田强出席会议并签订战略合作协议。物流运输厢式化趋势下，双方通过合作将实现优势互补，创新发展，共同取得市场突破。



中集车辆与山东汽车战略合作签约仪式

在致辞时，李晓甫提到，“基于中集车辆打造的高端制造体系，TB业务战略事业部下属灯塔工厂能够为主机厂客户提供兼具超高颜值和极致性价比的产品，给客户带来创新的使用体验，创造更多的价值。未来，中集车辆TB业务将会继续专注于厢体产品及其周边设备制造领域，与山东汽车建立更加密切的战略合作伙伴关系。通过模块化产品设计，专业化的高端制造，共同为全行业客户提供引领城配物流行业发展趋势的高端产品与服务。”

中集车辆TB业务是中集车辆集团于2019年启动的创新业务。作为全球半挂车与专用车高端制造龙头，中集车辆积极把握轻卡市场合规化及厢式化机遇，前瞻性推出“太字节”品牌，并成立中集车辆太字节厢体业务战略事业部。

目前，该事业部下辖的成员企业包括中集车辆（山东）有限公司、中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司、中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司。

此次的战略合作方山东汽车制造有限公司，是山东重工集团全资子公司，拥有N1、N2、N3类货车、专用车汽车、纯电动货车和燃料电池货车、混动车生产资质。该公司集产品研发、科技攻关为一体，具备提供中轻卡行业、国内领先解决方案的能力，曾解决多项轻卡行业关键技术和前瞻性技术。

早前，中集车辆与山东汽车就已建立了友好合作，开拓联合发展战略。2020年11月，中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司与山东汽车建立了大委改合作，成为山东汽车长三角地区核心改装企业。2021年7月，双方又在大委改的基础上共同开创了全新的原厂厢合作生产模式，即中集灯塔工厂提供厢体六大片模块，在山东汽车车间完成整厢组装，整车出厂交付客户。



领导及嘉宾合影

根据此次战略合作框架协议，双方将强强联合，在新产品开发、全球化领域展开深度合作。

一方面，中集车辆将积极开展产学研活动，提高自身研发能力和产品技术水平，同时持续优化成本，通过产品状态的调整、精益制造的推进、设计与工艺的优化，保持较强的成本综合竞争力。山东汽车将根据中集车辆产品资源和产品成本情况，在产品上对中集车辆原厂箱进行资源规划，在新产品上亦将拓展开发中集车辆产品。

另一方面，双方通过优势互补积极拥抱全球化，山东汽车支持中集车辆的全球化生产布局，中集车辆亦将利用自身海外资源为山东汽车全球化提供支持。

中集车辆方面表示，公司将继续扩大轻型厢式车厢体生产工厂的布局，提升新一代产品模块和生产技术的研发，在实现更高毛利与经营效益的同时，助力中国物流行业高质量、可持续发展。

紧抓合规城市配送厢式运输机遇 中集车辆与山东汽车达成战略合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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