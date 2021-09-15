TUV莱茵：开放式创新生态驱动数字化转型

北京2021年9月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）出席了由中国出入境检验检疫协会和全球检测认证理事会（TIC-Council）联合主办的数字化赋能检验检测认证服务创新发展研讨会。此次会议在2021年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）期间召开，围绕服贸会主题“数字开启未来 服务促进发展”，汇聚了政府主管部门领导、行业专家和企业高管，探讨数字化对于检测认证行业发展的重要性以及带来的机遇。

会上，TUV莱茵大中华区及亚太区政府检验与国际贸易副总裁陈永海发表主题演讲，重点介绍了TUV莱茵的数字化实时检测审核技术、智能实验室（Smart Lab），以及在数字化转型方面的探索和实践成果。



TUV莱茵大中华区及亚太区政府检验与国际贸易副总裁陈永海发表主题演讲

应用数字化实时检测审核技术

陈永海表示，在疫情大环境下，数字化实时检测审核技术可以发挥优势。客户在任何地方都能实时获取相关信息，不仅方便灵活，还简化了流程。数字化实时监测审核技术的优势主要体现在两大方面：

其一，检测审核数字化，利用传感器、智能摄像头、VR设备等采集数据，客户通过视频交流和实时观察，从而有效提高产品质量；同时也增加了透明度以及安排和执行中的灵活性。

其二，数字化证书及流程，将检验检测结果和报告数字化，客户可实时接收报告。另外，创新的运作平台也确保所有的审核和检测结果的准确性和安全性。



会议现场

数字化转型，以人为本

目前有近七成的公司正在进行数字化转型，检测检验认证机构作为中国企业成功“出海”的重要合作伙伴，必需紧跟数字化发展趋势，重新设计数字业务流程、优化业务模式。为此，TUV莱茵5大事业群、20个事业部已陆续实行数字化转型，并初见成效。去年，TUV莱茵在上海开设了全球首个智能实验室，并以此为契机，持续拓展服务能力，为客户创造更多业务机会。

陈永海指出，面对网络化、数字化、智能化正在重塑产业生态和贸易形态，TUV莱茵大中华区以人为本，建立了一套完整的创新管理机制，探索开放式创新生态，并将组织创新与数字化进程相结合，服务跨界合作，支持新业务创新和新项目开发。数字化和智能化在给检测认证行业带来挑战的同时，也为行业带来了全新的市场机遇。2021年是中国迈入“十四五”的开局之年，“数字化转型升级”成为培育新经济增长点、形成新发展动能的关键举措。检测认证行业的数字化转型与能级提升势在必行。

TUV莱茵作为检测认证行业改革创新的领跑者，未来将进一步加大在工业基础设施安全、新能源汽车及配套设施、自动驾驶、轨道交通、物联网、机器人及智能装备、新材料等领域的研发投入和检测能力建设，以创新服务和技术实践积极融入“国内国际双循环”的新发展格局，全力支持中国经济的高质量发展。

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