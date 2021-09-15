科技创新，构筑消费者权益保护“防护墙”

深圳2021年9月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，招商信诺人寿保险有限公司（简称为“招商信诺人寿”）研发的一种“智能语音质检”技术被国家知识产权局授予发明专利。该技术基于ASR语音识别技术，结合对话语境，通过NLP 自然语言处理，深度识别解析，及时发现销售过程中的非合规表述。该技术现已在招商信诺人寿电销渠道实现90%的保单应用覆盖率，在智能和人工质检双核管控下，可有效提高品质管控水平，很大程度上保护了消费者权益。

语音智能质检项目自2015年研发、启动至今，是个持续建设、应用和发展的过程，该项专利的发明极大地推动并加速了这一进程。其独特价值与创新之处不仅在于可以使机器实现高效、精准的语音质量检测，协助逐步代替部分人工质检；更在于该项专利实现了针对其积累的大量数据与分析模型的有效双向印证，更为精准地运用在复杂多样的销售场景中，辅助人工质检降低主观判断偏差；通过科技赋能加大对风险的管控，更精准地识别影响消费者权益的业务品质问题，切实在公司的金融消费者权益保护工作中发挥重要作用。招商信诺人寿作为首批将电话销售引入中国保险行业的企业，该项专利是其在电销领域持续卓越的又一表现。

作为一家以健康保障见长的保险公司，招商信诺人寿自2003年成立以来，就十分重视科技创新，努力构建“保险+大健康”服务融合的新生态。为此，招商信诺人寿携手多家科技领航企业，利用人工智能、大数据、云计算以及数字化安全等技术，有效提高服务效率，打造从营销精准化、产品定制化、购买便捷化、沟通多元化到理赔智能化、风控自动化等全流程服务体验模式。未来，招商信诺人寿会继续秉持“以客户为中心”的经营理念，加大科技投入，实现科技与保险的深度融合，为用户提供更高效、更便捷的保险服务。

招商信诺人寿获发明专利 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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