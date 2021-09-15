深圳2021年9月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 九月，高温和雨水仍驻足在深圳，空气变得闷热而又潮湿，这种天气使得病菌也更加容易对人们的健康产生威胁。为了守护更多孩子的健康，舒肤佳携手央视网发起寻找「首席健康官」活动，邀请全国各地青少儿童参与，和舒肤佳一起将健康传中国。

此次舒肤佳健康传中国·寻找「首席健康官」活动于深圳华润万家龙华店举办，并邀请舒肤佳品牌挚友刘璇出席，与现场的小健康官们一起体验舒肤佳的健康能量，传递健康抑菌知识。

舒肤佳寻找「首席健康官」落地深圳华润万家，传递健康能量

舒肤佳品牌自进入中国市场以来，长期致力于普及儿童卫生教育，为更多中国家庭提供长效抑菌守护。从2020年起，舒肤佳全面启动“健康传中国”教育与公益项目，致力于向1亿人普及卫生知识与正确洗手习惯。此次更是携手央视网共同发起“寻找「首席健康官」”活动，号召青少年儿童积极参与，推进健康知识普及与传递。

华润万家龙华店承办本次舒肤佳「首席健康官」城市中心赛深圳站活动，将与舒肤佳一起见证「首席健康官」的诞生，携手为更多家庭带去健康守护。华润万家全国大卖场营销部总监徐怡、全国线上业务部总监温德文、广东公司采购部总监欧阳小毛；宝洁大中华区全域零售事业群销售部销售总监刘磊、唐悦参与了本次活动。

活动现场，宝洁大中华区全域零售事业群个人清洁品类销售总监唐悦表示：“舒肤佳产品始终坚持为中国万千家庭提供健康守护，本次携手央视网共同发起的寻找「首席健康官」活动，很高兴看到全国的青少年儿童积极参与，一起传递舒肤佳健康能量。”合作伙伴华润万家全国大卖场营销部总监徐怡也表达了对本次活动的认可及支持，希望未来和舒肤佳品牌继续携手前进，为更多深圳市民带去优质的服务和高品质的产品，守护大家的健康生活。

舒肤佳品牌挚友刘璇助阵活动现场，共享冠军的健康生活方式

刘璇 — 奥运冠军、前体操运动员、演员，此次作为舒肤佳品牌挚友出席活动，与现场观众分享了冠军背后的故事以及本人的健康秘籍 — 正是为她带来长效健康守护的舒肤佳产品。刘璇的到来助燃了现场的气氛，吸引众多现场观众热情参与，同时她呼吁希望更多家庭加入舒肤佳健康传中国公益项目中来。

活动中，刘璇现场演示简单高效的“舒肤佳七步洗手法”，通过对比前后手部细菌的方式，直观的展现出正确洗手的重要性，并向观众展示使用舒肤佳洗手液以“舒肤佳七步洗手法”洗手20秒可以有效去除细菌。随后，刘璇还与宝洁科学家进行了三大趣味实验：除菌测试、溶解测试和温和测试，用简单易懂的实验向观众们展示了舒肤佳产品的卓越功效与强大实力。

城市中心赛开启，“小小健康官”用健康知识争夺「首席健康官」

比赛将通过健康传递展示及健康知识抢答两轮流程进行考核，根据综合表现对与赛的“小小健康官”们进行评分。比赛中，“小小健康官”们用自己丰富的知识储备展开了精彩绝伦的健康知识竞赛，场下的观众也因此学习到实用的健康防护知识。其中一位“小小健康官”以出色的表现成为了本场的「首席健康官」，舒肤佳品牌挚友刘璇也亲自为他颁奖并送上寄语，其他参与竞赛的孩子们也分别收获了来自舒肤佳的健康礼包，希望未来孩子们能在舒肤佳的陪伴与守护下，茁壮成长，将健康能量传递给身边的人。

至此，舒肤佳健康传中国寻找「首席健康官」活动城市中心赛深圳华润万家站完美落幕，未来此项活动将去往更多城市，也希望更多“小小健康官”们能参与到活动当中，与舒肤佳一起传递健康能量。

刘璇现身深圳华润万家，携手舒肤佳寻找「首席健康官」 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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