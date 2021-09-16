联东U谷十年蝉联“中国产业园区运营商优秀品牌”榜首

北京2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月15日，中国企业评价协会、清华大学房地产研究所、中指研究院在北京联合发布“2021中国产业园区运营商优秀品牌排行榜”，联东集团连续第十年蝉联榜首，品牌价值已达122亿元人民币。



中国产业园区运营商优秀品牌

联东U谷为联东集团旗下核心企业，历经18年的发展奋斗，逐渐发展成为最具影响力的产业服务公司。截至2021年8月，已在全国71个城市投资运营产业园区325个，引进、服务新兴制造业企业和科技型企业超过13000家。

18岁少年联东再出发，在数字化浪潮之下以昂扬进取之姿竞速向前。2021年，联东U谷提出“产业服务，让智造微笑起来”，拥抱数字时代，专精产业赛道，以产业服务帮助园区新兴企业推高“微笑曲线”，为区域先进制造产业升级做出更多的贡献。

2021年之于联东，是别具特殊意义的年份。联东集团，三十年，恰而立；联东U谷，十八岁，正青春。“连续十年获得中国产业园区第一品牌殊荣，是献给联东集团三十年的最好礼物。”联东集团常务副总裁梁环宇出席颁奖仪式，并发表主题演讲，深入解析联东U谷的数字化实践。



联东集团常务副总裁梁环宇

与时俱进，积极拥抱数字化

当前，我国已经全面进入以信息通信技术为驱动的数字经济时代，数字经济已然成为国民经济发展的新动能、新引擎，“十四五”规划强调“加快数字化发展，建设数字中国”，为数字经济带来重大机遇。中国信通院的数据显示，预计“十四五”期间我国数字经济年均增速将保持在15%左右。

梁环宇认为，“数字技术升级无疑将带来重大产业发展机遇，5G、大数据、物联网等相关产业未来发展空间巨大，数字产业赋能生产，变革传统生产手段，长期隐形价值远超想象。数字经济下产业园区领域也面临全新的发展机遇，高质量数字产业招商，高品质数字载体建设，重点服务数字化产业，将成为行业发展大趋势。”

18年以来，联东U谷不断与时俱进。数字时代，“制造”进阶为“智造”。联东U谷聚焦产业服务，“让智造微笑起来”，既是对数字化全新挑战的应答，也是迈入新时代，服务制造强国战略的嘹亮号角。

联东的中国实践，让智造微笑起来

“在数字化的背景之下，我们发现所有的场景，之前的一切都发生了深刻的改变。为什么？第一，我们的产业内容变了；第二，我们所服务的客户变了。在这一系列变化下我们怎么拥抱这个时代，顺应这个时代的变化？”

梁环宇提到，数字时代联东将在以下六个方面做得更出色 – 高品质的五好园区，更丰富的配套服务，更优质的项目选址，更智慧的项目管理，更体系化的招商能力，更强大的投资能力。



联东U谷成都天府国际生物城科创中心

01 更高品质的五好园区

梁环宇说，“我们发现数字化园区背后是更优质的企业，这些企业背后是高端人才，这些人才对环境、对产品更加挑剔，所以我们用更好的产品体系服务好我们的客户。”

联东集团提出打造“五好园区”，即“位置好、产品好、服务好、邻里好、口碑好”。在“五好园区”目标之下，联东U谷陆续有一批新项目在上海、苏州、杭州、南京等重点一、二线城市得到呈现，实现了更高的容积率，更好的产品形态和更优质的硬件配套，用好产品来服务优质的先进制造企业。

02 更优质的项目选址

“我们发现数字化企业多集中在一、二线城市，最优质的大学资源、交通资源配套也都集中在一、二线城市，所以加强在核心城市布局。”目前，联东U谷已经投资运营了325个项目，主要分布在北上广等一线城市以及国内强二线核心城市，已经进入中国90%的一、二线城市，项目多分布于国家级、省级的高新区或经开区，围绕京津冀协同、粤港澳大湾区、长三角一体化等国家战略重点区域，一座座联东U谷园区正在抽枝拔节茁壮成长。

更优质的项目选址源于联东U谷在产业园区领域脚踏实地的实战经验，积累了丰富的新兴产业研究样本和海量的产业发展研究数据，对区域产业带、产业链及产业集群发展形成了联东U谷独有的数据研究资产，能够为先进制造业选址提供强有力的产业选址服务。

先进制造业入驻联东U谷，等于一键解锁了选址难题。

03 更体系化的招商能力

梁环宇提到，“天上一张网，地下一张网”两网互动的联东U谷招商模式。联东U谷自建大数据智慧招商系统，形成企业公海，按照区域、产业、营收、税收、经营年限和企业家年龄等多维度进行研究，分析出企业扩产投资的动机和能力，以锁定目标客户，实现精准招商。同时，联东U谷组建强大的地面招商团队，招商顾问可以上门为企业提供服务。“大数据招商+专业顾问服务”的靶向招商模式，能够为区域快速导入产业，辅以“三审机制”，能够有效保障导入产业的高品质。

比如9月14日刚刚开园的联东U谷·江门蓬江国际企业港，实现了提前两个月交付。同时该项目采取大数据招商，有针对性地快、精、准地引进高端智造企业，已签约企业之中，高新技术企业、规模以上企业综合占比74%，深圳、东莞、广州等地产业转移企业占比63%，大数据招商服务为蓬江区产业高质量发展带来了新动能。

04 更丰富的配套服务

“数字化企业的发展与科技驱动、金融支持紧密关联，所以我们将金融服务作为重点打造的产业服务板块之一，有效解决入园企业融资难、融资贵的问题”。当前，U谷金融已经与40多家金融机构建立战略合作关系，“U谷金融服务平台”为入园企业提供更为便捷多元的线上金融服务。

不仅金融服务，联东U谷智慧园区平台目前已经开发了智慧金融、智慧招聘、智慧政策申报、智慧集采、智慧停车、智慧餐厅、智慧梯控、智慧消防、智慧缴费等十几个业务模块。

9月初，西德福液压件（上海）有限公司在联东U谷产业服务团队支持下申报的“企业技术中心”认证已经取得公示；联东U谷南海丹灶园区的广东圆方智能装备有限公司也在产业服务团队的帮助下备齐了申报资料，准备申报佛山市南海区促进机器人产业发展扶持资金。南京江宁园区的多家企业都获得了科技型中小企业政策奖励……入园企业可在联东U谷政策申报服务平台提交需求，联东U谷专业服务团队提供一对一咨询，这种模式让繁琐的申报流程更简单便捷。

在数字时代背景下，联东U谷将持续推动数字化转型，打造最具影响力的产业服务公司，服务智能制造业快速发展，服务入园企业高质量成长。

05 更智慧的项目管理

“数字时代产业园区管理已经超出了传统物业管理范畴，针对入园企业的用电、用水、车货等各种数据进行全面管理，通过数据化对企业行为进行持续跟进，形成园区的数据资产，是一个非常重要的发展趋势。”梁环宇说。

联东U谷建设智慧园区系统，对园区数据进行实时采集和分析，及时掌握企业实际生产经营状况。通过数据的沉淀整理，联东U谷成为企业、政府、银行机构的桥梁，一方面，帮助政府实施社会化管理，为政府提供企业经营状况的精准分析和集中性服务，另一方面帮助企业和银行快速形成合作。

06 更强大的投资能力

“我们发现科技型企业的背后都少不了资本支持，包括独角兽企业、专精特新企业，所以联东与国内专业投行机构携手，靠投资的力量来拉动合作，形成投资机构、园区、企业三方相得益彰的良性互动。”

近期，联东集团先后投资了两家头部风险投资机构：明势资本、同创伟业旗下基金，与其建立深度的合作伙伴关系。明势资本始终专注于早期、硬科技领域投资，同创伟业在医疗领域有近十多年的投资经验和业绩积累。通过两家基金持续、专注的投资能力和丰富的产业资源更好的服务园区企业对接资本市场。未来，联东还将与更多的匹配新兴产业发展方向的专业投资机构合作，助力U谷入园企业长期发展。

“六个更”概括了联东U谷在数字化新时代的新发展。梁环宇表示，今年是联东U谷发展的第18年，正是少年蓬勃之际，联东将秉承“正念·利他·创新·卓越”的企业价值观，聚焦高品质产业服务，不断推动新兴制造业企业和科技型企业集聚，加速企业壮大，为中国实体经济发展贡献力量，这是联东一直追求的目标和长期奋斗的方向。

联东U谷十年蝉联“中国产业园区运营商优秀品牌”榜首 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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