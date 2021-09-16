成都青白江：主动服务“一带一路” 加速融入国内国际双循环

成都2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 自2013年“一带一路”倡议提出以来，作为示范性工程的中欧班列，为我国实现更高水平对外开放拓展了新空间。比海运更快、比空运成本更低 — 高效、稳定的中欧班列已成为连通亚欧大陆的主要桥梁和绿色通道。

2013年4月26日，蓉欧快铁（后统一为中欧班列）在成都青白江始发，“钢铁驼队”远赴欧洲波兰罗兹，让成都乃至整个四川站在了面向世界开放的前沿。八年多以来，位于青白江的成都国际铁路港依托中欧班列通道优势，建立起以成都为主枢纽，西进欧洲、北上蒙俄、东联日韩、南拓东盟的成都国际班列线路网络和全球陆海货运配送体系。

目前，成都中欧班列已联接境外波兰罗兹、德国纽伦堡、荷兰蒂尔堡等65个城市，钦州、上海等境内20个城市，深度融入国内国际双循环相互促进的新发展格局。

借力成都中欧班列跨国企业进军“一带一路”

在“一带一路”和“双循环”加速推进的大背景下，中欧班列互联互通的战略价值越发凸显，越来越多的跨国公司开始分享中欧班列的通道红利。今年上半年，中欧班列（成渝）开行超2800列，智能家电、电子产品等逐渐成为主要货源，占成都出口总量68.35%。

“经过前期测试，成都中欧班列在国际供应链方面的稳定作用给了我们很强的信心，下半年公司将保持每月1-2列的稳定发运。”长虹民生物流国际货代公司总经理宋山说。截至8月初，四川长虹集团今年已开行4趟专列，满载冰箱、液晶电视组件等智能家用电器产品直奔欧洲。

TCL则从2016年起就将销往欧洲的产品通过中欧班列运往欧洲，并实现成都本地生产、本地配套。2020年，TCL通过中欧班列出口产品4000多个集装箱，平均每周就有两趟TCL专列发往欧洲。

今年5月，TCL与青白江区签署投资协议，落户总投资5亿元的TCL出口加工制造基地。该基地一期落地TCL彩电机芯板加工制造和彩电模组出口等业务，未来依据TCL产能规划以及市场状况筹划二期扩产计划。

康佳电子有限公司也是成都中欧班列受益者之一。2019年底，成都康佳多媒体项目正式落户青白江欧洲产业城，并以此打造康佳集团欧洲业务中心，成都成为康佳进军欧洲市场的桥头堡。通过成都中欧班列，今年6月25日，康佳正式发出“第一柜”。

成都康佳电子有限公司制造总监庞双成表示，成都康佳计划在今年下半年出口200多柜、累计20万台产品，出口额预计突破1亿元；从2022年起，公司预计每年出口1000柜以上，海外部分年均产值约在5亿元左右。

成都国际铁路港：架起“买全球”“卖全球”快速通道

成都中欧班列使得成都国际铁路港的辐射带动作用进一步增强，成为辐射周边的转口贸易高地。越来越多的“四川造”乃至“中国造”通过成都国际铁路港卖往全球。到2020年，成都国际铁路港的进出口货值已达1507亿元，年均带动四川进出口贸易700亿元以上。

新冠肺炎疫情发生后，成都中欧班列在全国率先恢复稳定运行，班列开行量和境外订单逆势大幅增长，有效助力了“一带一路”沿线国家和地区抗击疫情和经济复苏。去年疫情最严重的一季度，青白江外贸进出口总额36.1亿元，同比增长70%。

曾经，高昂的运输成本、复杂的中间环节是横亘在成都等内陆城市企业与外贸出口间的一堵高墙。如今，有了便捷的运贸一体班列，成都本土及周边的中小微企业产品也能高效便捷地出口至国外。

7月22日，满载着来自四川隆昌的50个家纺、服装、日用百货等快消品集装箱的成都中欧班列市场采购贸易专列，从成都国际铁路港出发，前往波兰马拉舍维奇，随即分拨发往德国、匈牙利等欧洲国家。此次专列采用“市场采购贸易方式”申报出口，总货值约4000万元，是四川省首个成都以外市州通过中欧班列开展的市场采购贸易出口的专列。

市场采购贸易方式是指由符合条件的经营者在经国家商务部门认定的市场集聚区内采购的、单票报关单商品货值15万美元（含15万美元）以下、并在采购地办理出口商品通关手续的贸易方式，具有拼箱组柜、简化申报、通关便利及税收政策支持等特点。

四川省商务厅电商处相关负责人指出，推行市场采购贸易，为广大中小微企业搭建了共享式的商贸流通、供需对接的外易平台，有效激发了那些“不敢不懂不会”做外贸的中小微企业活力，打开了小商品走向国际的大门。

成都国际铁路港不仅仅帮助国内的产品大量销往国外，也为“一带一路”沿线国家和地区的商品打开了广阔的市场空间。一个集“一带一路”沿线国家商品展销、体验和文化交流功能于一体的开放型双向交流平台 — 亚蓉欧国家（商品）馆集群在青白江应运而生。

目前，亚蓉欧国家（商品）馆已签约法国馆、意大利馆、德国馆等32个馆，引入上万个品种的商品，法国红酒、德国精酿啤酒、意大利皮具、新西兰母婴用品、哈萨克斯坦地毯等极具国别特色的商品同步上架，让成都市民能够零时差、零距离享受全球优质商品。

全球化视野谋篇布局“供应链版图”

随着国际分工不断深化和全球城市在世界范围内配置资源，成都国际铁路港把握产业发展趋势，正着力打造物流、商贸、金融、信息等融合发展的新一代内陆港口，持续推动成渝双城经济圈和成德眉资同城化发展，协同成都乃至四川省开放型产业更好地融入全球供应链。

国家首批多式联运示范工程 — 成都国际铁路港多式联运项目正紧张收尾，预计今年11月竣工。在成都国际铁路港以全球化视野谋篇布局“供应链版图”的过程中，该项目是具有代表性的一块“拼图”。

成都中远海运陆港多式联运有限公司总经理张旭介绍，该项目将高效利用中欧班列运营优势，逐步建成特色鲜明、设施先进的一站式全程物流服务创新平台和多式联运物流园区，进一步强化和巩固全球供应链。

据成都国际铁路港管理委员会相关负责人介绍，成都中欧班列集结中心已初具雏形，集装箱共享运营基地年内建成投运。1-7月港区新开工易商冷链电商产业园、孩子王西南智慧物流基地等11个项目，加快建设盒马鲜生西南区域供应链运营中心、宝湾蓉欧国际物流供应链中心等29个项目，竣工宝湾智慧供应链物流园、深国际成都综合物流港等23个项目。

近年来，成都国际铁路港口岸功能不断完善，开放平台能级也在提升。目前成都国际铁路港综合保税区正式封关运行，全国首批国家物流枢纽已获批。加快建设多式联运中心、箱管中心和全国首个铁路智慧无人港，成都国际铁路港吞吐能力将达400万标箱。

今年6月，国家级经济技术开发区 — 成都国际铁路港经济技术开发区正式获批。根据发展规划，成都国际铁路港经济开发区将服务国家“一带一路”建设，充分发挥蓉欧枢纽、自贸区及综合保税区建设等重大资源平台优势，建设全面体现新发展理念的“一带一路”对外开放合作高地。

相关负责人表示，成都国际铁路港将加快“一带一路”金融服务中心建设，持续提升国际贸易服务能力，打造供应链综合解决中心。同时，加快打造面向泛欧泛亚的“一带一路”国际商品展示交易中心，推动跨境电商全模式全业态发展，打造特色鲜明的陆港型跨境电商口岸。

成都青白江：主动服务“一带一路” 加速融入国内国际双循环 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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