美国加利福尼亚州南旧金山和德国殷格翰2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，勃林格殷格翰与Twist Bioscience公司达成一项开展广泛研究的合作，通过使用 Twist Bioscience 公司专有的抗体文库来探索针对勃林格殷格翰提供的多个靶点的治疗性抗体。Twist Bioscience（纳斯达克股票代码：TWST）公司，通过利用其硅基平台提供高质量的人工合成 DNA，从而助力客户取得成功。

勃林格殷格翰公司高级副总裁、全球发现研究负责人 Clive R. Wood 博士表示：“勃林格殷格翰相信，Twist 公司能通过挖掘其全面的抗体文库产生有效的、多样化的治疗抗体，结合我们在药物发现和开发方面的广泛能力和经验，将使我们能够为患者带来突破性的治疗方法，我们期待与 Twist 在广泛疾病领域的靶点分子上的合作。”

根据协议条款，Twist Biopharma（Twist Bioscience的业务部门之一）将利用其“库中库”来发现潜在的候选治疗性抗体，这是一组根据人体内存在的序列构建的合成抗体噬菌体展示库。Twist公司和勃林格殷格翰将共同验证和优化任何新的候选抗体，这些候选抗体可以针对一系列治疗领域进行研究。勃林格殷格翰保留对合作中发现的任何治疗性抗体进行开发和商业化的全球独家权利。

Twist 将从抗体发现计划中的每个项目获得预付款。此外，Twist将有可能就多个靶点发现项目，在临床试验取得成功、注册和商业化阶段获得里程碑付款，总计 7.1 亿美元。

Twist首席执行官兼联合创始人Emily M. Leproust 博士说：“与勃林格殷格翰的开发合作涵盖了众多靶点，真正说明了我们抗体库的潜力。我们有能力生成针对多种靶点的精准抗体，结合勃林格殷格翰在药物开发上的优势，未来可能会为患者提供多种新的且更加个性化的治疗方法。”

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勃林格殷格翰与 Twist Bioscience 开展治疗性抗体发现合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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