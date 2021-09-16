"寻找百万甜蜜客户" ，平安人寿“血糖防控服务”重磅升级

西安2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为进一步践行“有温度的保险”服务理念，近日，平安人寿联合平安智慧医疗，重磅升级慢病管理服务，针对符合条件的寿险客户，提供血糖防控服务权益免费领取及分享功能，开展"寻找百万甜蜜客户"专项活动，计划为100万名寿险客户免费提供该服务，让服务更有温度。

该服务联合国家代谢病临床中心等权威机构，由专业临床医生、国家注册营养师、资深健康管理师组成三师团队，为符合服务使用标准的客户量身定制个性化血糖防控方案。方案鼓励健康饮食、合理运动，并通过为期一年的三师团队实时监测、定期随访服务，协助客户养成健康生活习惯，从而实现降低糖尿病患病风险、逆转糖前期、预防糖尿病并发症风险，提高生活质量等目标。服务自推出以来，已帮助12余万糖尿病患者平均空腹血糖达标率提高40%，平均糖化血红蛋白数值下降2%。

“甜蜜杀手”，糖尿病患者知晓率不足4成

据国际糖尿病联合会（IDF）发布的第9版《IDF全球糖尿病概览》显示，全球范围有4.63亿人患有糖尿病，我国预估有1.16亿成年人患病。到2030年，全球糖尿病人数预计增长到5.78亿人，其中中国糖尿病人口占预计将达到1.68亿。

调查显示，在我国糖尿病患者知晓率仅为36.5%，意味着10位患者中不足4位知晓自己患病，同样令人担忧的是，我国糖尿病患者的治疗率为32.2%，控制率为49.2%。另外，除了糖尿病患者值得关注以外，还有1.5亿人处于糖尿病前期，这部分人也属于血糖不正常，但没有达到糖尿病的诊断标准，是介于糖尿病和非糖尿病之间的人群。而在糖尿病的“后备军”中，还有4亿高危因素人群，这部分人群包括老年人、肥胖者、家族史、功能代谢紊乱者等。

同时，糖尿病是慢性病之中最需要自我管理的一种疾病，生活中需要注意控制饮食，并时时记录血糖数据，保持良好的生活习惯。

糖尿病发病率逐年提升，自我管理难度高，如何帮助人们有效控糖，满足血糖异常人群的健康保障需求？对此，平安人寿充分洞察客户需求，联合平安智慧医疗，为糖尿病高风险、糖尿病以及前期的客户，提供主动、专业的血糖防控服务，通过线上线下相结合的服务形式，为预防及管控血糖异常人群撑起健康的保护伞。

直击五大痛点，打造智能控糖方案

秉持“产品+服务”策略，基于平安领先的医疗、科技实力，平安人寿联合平安智慧医疗，针对用户“没有科学控糖方法、缺少专家答疑解惑、难以坚持健康习惯、无法防范并发风险、忽视血糖异常危险”等五大痛点，推出以“医生、健康管理师、营养管理师”组成的“三师共管”为基础、提供线上专业服务的智能化糖尿病管控方案，为客户提供简单便捷、温暖安心的慢病管理服务。

具体而言，该服务可为客户提供“主动式档案建立、专属式方案制定、指导饮食和运动、伴随式定期随访、呵护式异常干预”等系列线上专业化服务，通过健康管理师主动呼出电话，帮助客户建立私人健康档案，由多年专业临床医生、国家注册营养师、资深健康管理师组成三师团队，量身制定饮食、运动、血糖监测专业健康管理计划，并季度跟踪控糖效果。除此之外，健康管理师可提供全年7*12小时1对1在线答疑；一旦监测到血糖异常，医生即致电客户咨询原因、提供指导，让客户轻松实现日常血糖管理。

以客户为中心，让保险更有温度

随着社会经济发展，国民健康保障意识越来越强。针对行业和客户需求的复杂变化，保险企业打造健康增值服务，发挥保险保障优势，让保险更有温度，似乎正成为一种新的趋势。

此次平安人寿“血糖防控服务”升级是公司打造“有温度的保险”的重磅举措。9月3日起，平安人寿有效保单客户可登录平安金管家APP，搜索“血糖防控”关键词，领取血糖管理服务包，享受定制化的专业控糖管理服务；9月15日起，非平安人寿有效保单客户也可联系身边的平安人寿代理人，领取“甜蜜无忧”血糖防控体验卡并通过平安金管家APP开通体验服务。

除了慢病服务，平安人寿还联合平安健康互联网、平安智慧城市等合作方，聚焦健康、亚健康、医疗、大病等场景，推出“平安臻享RUN” 健康服务计划，涵盖家庭医生、私人教练、门诊预约及陪诊、术后护理、重疾专案管理等12项核心亮点服务，通过“保险保障+健康管理+医疗服务”的一站式解决方案，满足客户全生命周期健康医疗和风险保障需求，为购买重疾产品的客户带来全周期、伴随式、有温度的服务体验。

作为市场上的大型险企，平安人寿始终坚持以客户为中心，依托平安强大的医疗、科技实力，充分利用自身保险保障优势，积极探索健康管理领域，持续升级有温度的保险产品和服务，让保险更有温度，助力“健康中国”建设，为国民健康生活护航。

【重要提示】

服务起讫时间：开通服务后即可免费使用，若您已是“平安臻享RUN健康服务计划”客户，可在缴费期内使用；若不是，本服务一年内有效，期满后可购买我司配套“平安臻享run健康服务计划”的产品或单独购买血糖管理服务包继续使用 服务提供方为平安国际智慧城市科技有限公司（简称“平安智慧医疗”） 平安智慧医疗提供的健康咨询服务仅供用户参考，不视为决定性诊疗结果及就医依据 中国平安人寿保险股份有限公司有权调整服务内容、服务提供对象、服务提供规则等 有关本服务内容的详情可咨询您身边的平安人寿保险顾问，或直接拨打95511

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