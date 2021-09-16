上海2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月15日，2021年度上海白玉兰纪念奖颁奖仪式隆重举行。作为上海市人民政府设立的对外表彰大奖，该奖项旨在鼓励各领域内为上海高质量发展做出努力的外籍人士。凭借对城市经济、社会发展和促进对外交流与合作等所做出的杰出贡献，联合利华北亚区总裁龙嘉华先生被授予上海白玉兰纪念奖这一特殊荣誉。

结缘于上海，与中国市场共舞

龙嘉华先生与上海的故事得从2017年说起。彼时，他刚来到上海，出任联合利华北亚区总裁。经过第一年的观察与探索，他充分肯定了将联合利华北亚区总部设立在上海的战略眼光。之后短短3年多时间里，在他带领下中国区业务呈现强劲的增长势头，甚至在去年全球经济受到疫情打击的环境下，中国市场仍取得了逆势增长。目前，中国已成为联合利华全球三大最重要的增长市场之一。

龙嘉华先生表示，在与中国市场共成长的岁月里，公司充分感受到政府给予的支持，同时积极发挥上海总部的龙头作用。今年，经国务院批准，上海率先开展国际消费中心城市培育建设。市委书记李强强调：培育建设国际消费中心城市是推动经济高质量发展的重要举措，政府将有力赋能“五型经济”。

凝聚力量担使命，推动城市发展

在龙嘉华先生的带领下，联合利华以“立足中国，服务中国”的策略，积极推动企业数字化转型升级、进一步完善产业布局、为消费者提供优质产品、坚定不移地走绿色可持续的发展之路。同时，充分发挥企业的规模效应及品牌的影响力，持续促进美好消费。

引领数字化创新，为打造国际数字之都献力。龙嘉华先生鼓励公司充分利用中国数字化创新优势，将有效创新作为企业高质量发展的推手。跟随他的脚步，公司追求从品牌、研发到供应链的全链路创新模式，建立AI HUB人工智能创新中心、4S智慧供应链以及U创孵化器等项目。

争做长三角一体化的企业样本，推动区域高质发展。近年来，联合利华中国已逐步形成完善的业务布局：以上海为龙头建设北亚区总部和全球研发中心，在长三角建设多个生产基地。去年，合肥工业园凭借高度自动化、智能化、灵活性、可持续性的管理与运作，荣登世界经济论坛发布的“灯塔工厂”名单。

协同众企业，响应“双循环”战略。进博会已成为构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要平台。第一年筹办时，龙嘉华先生就向全球总部强调其重要性，并争取了专项资源投入到进博项目中。 作为进博会展商联盟的创始成员之一，联合利华中国已经连续三年参展，且马上要参加今年的第四届进博会。联合利华中国正带动其他市场的优质品牌联合参展，积极推动“双循环”。

争做“碳中和”先行者，加快绿色发展步伐。龙嘉华先生坚信可持续是企业取得长足发展的唯一路径。在他的支持下，联合利华响应绿色发展的号召，推出“清塑行动”项目；联合利华中国研发团队率先采用“紫碳” — 从气体中捕捉的碳，制成表面活性剂运用于洗涤产品，并联合奥妙品牌推出了全球市场首款使用了该技术的奥妙“空气”洗衣凝珠。

龙嘉华先生表示：“获得本年度的上海市白玉兰纪念奖，既是个人的荣誉，更是政府和社会对我们企业发展成果良好评价的体现。我们将继续肩负社会责任和使命，与众多企业一起，共同促进国内经济‘大循环’，加速国内外‘双循环’，为上海乃至中国的进一步高质量发展贡献力量。”

联合利华北亚区总裁龙嘉华先生荣获上海白玉兰纪念奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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