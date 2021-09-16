ROKU KYOTO成为希尔顿旗下独立奢华酒店及度假村的最新一员

东京和弗吉尼亚州麦克莱恩2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为希尔顿（纽交所代码：HLT）旗下三大各具特色的奢华品牌之一，LXR Hotels & Resorts今日宣布正式进军亚太区，并庆祝其亚太区首家酒店ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts盛大开业。LXR Hotels & Resorts涵盖一系列传世独立的酒店，提供专业的个性化服务与沉浸式的文化体验，为旅客带来崭新的奢华享受。此外，ROKU KYOTO更是希尔顿集团在日本京都开设的首家酒店。



ROKU KYOTO, 亚太区首家LXR Hotels & Resorts于日本京都耀世开业

希尔顿亚太区总裁艾伦·瓦茨（Alan Watts）：“LXR Hotels & Resorts进驻亚太区，标志着希尔顿集团进一步扩展奢华品牌业务的重要里程碑，将与屡获殊荣的华尔道夫和康莱德品牌相辅相成，为宾客提供更为全面的奢华体验。我们很荣幸能够与Tokyu Land Corporation和Tokyu Resorts & Stays Co., Ltd.合作，将LXR品牌带到京都这世上最迷人的目的地之一。ROKU KYOTO将会于京都呈献迷人的文化体验，让宾客完全沉醉于这座城市的精致魅力之中，相信在再次安全出游时必会吸引国内外的旅客慕名前来。”

“我们对于ROKU KYOTO，LXR Hotels & Resorts的开业感到非常兴奋，这是我们继2018年希尔顿格芮精选系列轻井泽酒店成功开业后再次和希尔顿共同合作。”Tokyu Land Corp执行董事兼健康促进部门总监，Tatsuaki Takana表示：“ROKU KYOTO代表着LXR品牌的精髓，它的地理位置、历史背景和文化传统完美展现了京都所特有的本土旅行体验。Tokyu Land Corporation的使命即使在新冠疫情的大环境下仍始终如一：携手志同道合的合作伙伴为我们的宾客提供优质的个性化服务，并坚持提供舒适和安全的住宿体验，以确保他们的满意度和忠诚度。”

一如其他LXR Hotels & Resorts，ROKU KYOTO的地理位置具有明显的优势。它地处京都北部鹰峰山麓，坐拥宏伟壮阔的山脉景致，位于占地28.6英亩的京都光悦艺术村（Shozan Resort Kyoto）内，宾客将可在此尽情探索京都最为著名的优美日式庭院、古老建筑和地道茶舍。享负盛名的金阁寺近在咫尺，而光悦寺和源光庵等古寺也同样信步可达。

LXR Hotels & Resorts品牌全球负责人Feisal Jaffer表示：“LXR Hotels & Resorts是拥有一系列别具特色的奢华酒店，它们既保持独立个性，致力呈献个性化服务，每家酒店都提供地道体验，让宾客可以领略到当地纯正特色。作为亚太区第一家LXR酒店的重要品牌里程碑，万众期待的ROKU KYOTO的开业，也象征着希尔顿集团不断扩充的品牌组合。酒店的设计体现出京都北部地区的传统文化和恬静氛围，为宾客提供正宗地道、别具一格的文化体验。这些点滴细节通过各种文化线索巧妙融入在酒店的每个部分 – 从建筑设计到美食享受和沉浸式体验都忠于目的地的独特历史和文化遗产。”

灵感启发自艺术家居所

酒店的所在地正是历史上著名的工匠聚居地。大约400年前，日本艺术家、诗人、书法家、茶艺大师兼景观设计师本阿弥光悦（Hon’ami Koetsu）在这里创立了经典日本画流派“琳派”（Rinpa），他被誉为17世纪最伟大及最具影响力的艺术家之一。多年来，“琳派”在培育伟大的艺术家和工匠方面扮演重要角色，并对日本传统艺术和文化的发展产生了重大影响。

ROKU KYOTO酒店由国际设计公司BLINK Design Group操刀，旨在打造一座艺术家的居所，同时向鹰峰地区的丰富历史致敬，而制造传统手工“和纸”（washi）的水源正是来自于当地。宾客可以在酒店各处发现传统日本艺术的踪影，例如：入口处的精美漆器、餐厅的竹艺品、水疗中心的陶瓷工艺品，以及装饰于客房内的精美“唐纸”。

以现代手法诠释京都传统室内设计

114间精心设计的客房采用宁静祥和的大地色系作主调，完美揉合传统京都设计和现代日本美学，塑造出宁静的世外桃源，并突显日本材质与工艺的简约美学。从酒店可远眺丰富多样的自然风貌，宾客既可感受京都的传奇文化，也可欣赏到四季不同的山川景致。

宽敞偌大的ROKU套房享有天神川河畔一览无余的山景，而从PEAK套房则可以眺望到鹰峰山脉。每间豪华庭院客房均在花园附设私人温泉。而豪华池畔客房位置便捷，最靠近ROKU SPA水疗中心，宾客可从客房的私人露台直接进入室外温泉池。

THE ROKU SPA水疗中心提供一系列融入日本疗愈传统的理疗项目，让宾客可在这恬静宜人的水疗绿洲中焕发身心。此外，宾客还可享用源自京都北部日本雪松“北山杉”的原创香薰油，并在酒店全年开放的独家天然温泉池中悠然放松；亦或是在24小时开放的健身中心强身健体；而在鹰峰清新的空气中进行瑜伽修行或冥想无疑是绝佳之选。

多重感官享受的美食探索之旅

以天神川命名的法式餐厅“TENJIN”将带宾客踏上一场难忘的美食之旅，细味以当地至臻时令食材烹制的法式美馔。在餐厅的主厨餐桌上，宾客将可亲眼欣赏到主厨们的精湛厨艺，品尝独家供应的当季美宴，菜式以特别技术呈献，灵感源自“琳派”的历史和文化。在酒吧，宾客可以细呷以当地食材制成的特色鸡尾酒，或享用优雅的时令下午茶。宾客亦可在“Engawa”度过惬意悠闲时光，倾听天神川河水在室内平台下缓缓流淌的声音，同时欣赏四季变换的自然美景，享受一场视觉的盛宴。

探索京都瑰宝

礼宾团队精心策划各项活动和服务，让充满探索精神的宾客探寻京都的隐秘瑰宝。客人可以参加多项地道体验，包括由僧侣带领的“御室八十八所”朝圣之旅、学习以黄金修复陶器的工艺“金缮”（kintsugi）、创作传统陶瓷艺术品以及体验手工造纸的工艺，当中所用的水源采集自天神川，源自9世纪以来的当地传统。

正如希尔顿旗下十八个备受赞誉的酒店品牌一样，ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts加入屡获殊荣的宾客忠诚度计划“希尔顿荣誉客会”。直接预订酒店住宿的会员可享多项即时礼遇，包括灵活的付款选择，让会员以几乎任何积分和现金组合来预订住宿，此外更有专属会员折扣优惠、免费标准Wi-Fi无线上网服务以及希尔顿荣誉客会应用程序。

ROKU KYOTO坐落于日本京都县44-1 Kinugasa Kagamiishi Kita-ku (6038451)。 更多详情或预订客房，宾客可登录：Hilton.com或致电+81 (75) 3200111。

有关LXR品牌的更多资讯： www.lxrhotels.com 或 newsroom.hilton.com/lxr

注：

ROKU KYOTO透过希尔顿清洁和消毒标准Hilton CleanStay “ 希尔顿清洁无忧住 ” 计划实施更严谨的清洁和消毒项目，让宾客尽享洁净、安全的住宿体验。升级版的标准包括使用Hilton CleanStay “希尔顿清洁无忧住”客房封鉴贴置在彻底保洁后的客房门上，对频繁接触的表面进行额外消毒，以及提高公共区域的保洁频率。

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