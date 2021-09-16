中国-南宁大众赛道新百强门店呈就峰会圆满收官

斩获15个项目签约

广州2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 目前，我国酒店发展规模已趋向成熟，开始进入新一轮的结构性调整阶段，存量市场迎来了空前的投资狂潮，升级改造已成为时下酒店业的热点之一。

在酒店业逐步从增量时代向存量时代过渡之时，为携手酒店投资人共同走向新征程，东呈集团于2021年9月15日在广西南宁举办大众赛道新百强门店呈就峰会暨“老店易起投”全国发布会；本次大会邀请了众多酒店业领军者、投资代表和行业分析师，多维度探寻存量市场下酒店顺势而为的发展之路，受到了一众来宾的热烈反馈；此外，大会还同步启动了【老店易起投】改造全程帮扶项目。参与峰会的投资人反响热烈，现场更斩获15个签约加盟项目的好成绩。

中国饭店协会广西自治区文化主题饭店工作委员会负责人李幸为呈就峰会献上开幕致辞，她表示广西文化旅游业已基本走出疫情影响，正从复苏阶段走向复兴阶段，经济效益逐渐增长。除此之外，她还对东呈集团推动行业发展的行为表达赞许，给予东呈集团最热切的发展期望。

01.连锁当道，存量市场蓝海显现

在酒店发展新局势下，酒店业态发生什么显著的变化？之后又将会有哪些值得关注的投资热点？东呈集团董事、COO阮清苗在峰会上从市场现状、行业结构的及发展趋势等维度对行业数据进行深入解读。

2020年2月后，连锁酒店复工率远高于单体酒店，显现出更强的抗风险能力，让更多的酒店投资人入局连锁酒店的投资加盟中。2021年，在我国新开业的酒店中，存量改造连锁化投资的需求逐渐旺盛，三、四、五线城市占比越来越高，酒店业呈现出一个明显下沉的态势，低线市场也越来越受到投资人的青睐。阮清苗指出，在酒店拥抱连锁的大趋势下，存量市场和低线市场作为连锁酒店的一大载体，将有广阔的发展空间。

02.强平台，轻门店，酒店突围发展的核心利器

存量市场的崛起、市场竞争的加剧激烈，进一步加深了酒店投资人对优秀酒管平台的诉求。东呈集团开发营销部负责人雷镇冰在峰会上提出，东呈正致力于打造“强平台，轻门店”的模式，通过以好产品打造、强流量输出、精细化运营、优金融支持、高投资回报为一体的全要素综合赋能，助力投资人达成管理酒店更轻松的需求的同时，也保障了酒店客流可持续输入的良好状态，为加盟酒店提供更稳定广阔的发展空间。

“东呈集团旗下的城市便捷南宁北湖路店经过改造后，出租率达从48.65%直增至84.88%，得到了接近翻倍的提升，与此同时，成本也得到了大幅度的优化，每间客房餐饮减少了1.25元，能耗减少了3.12元，易耗减少了8.18元，洗涤减少了1.57元，人力减少了12.7元。”

在峰会上，雷镇冰通过引用上述酒店的真实运营数据，讲解了东呈集团智能化和数字化的高效运营是如何为加盟酒店实现降本增效，真正地为投资者创造出价值。

数据来源：东呈集团内部统计数据及东呈集团旗下城市便捷南宁北湖路店的真实运营数据，不构成投资承诺。投资有风险，选择须谨慎。

03.老店易起投，“投资少，业绩好”的法宝

在过去一年疫情的重创下，大批单体酒店缺点被进一步放大，门店客流少、营收不达理想成为了不争的现实，危机当下，单体酒店迫切需求一个弯道超车的机会，以重回经营正轨。作为连锁酒店的头部品牌，东呈集团秉承着合作共赢、相互成就的发展原则，在呈就峰会上正式启动了【老店易起投】的改造全程帮扶项目，通过先进的合作模式和改造升级的全程扶持，助力单体酒店走出营收困境。

东呈集团事业发展中心负责人朱俊杰明确指出，【老店易起投】的改造全程帮扶项目将从单体酒店自身的实际改造需求出发，为在营酒店投资人争取最优投产比。

在改造上，东呈集团综合酒店档位、房量、地域、地段、物业实况等匹配合理的改造方案，使改造尺度更灵活；在项目签约上，东呈集团实行一站式优惠政策，使投资成本更低。而在业绩上，东呈集团将为本次项目的开业店定制爬坡期运营计划和资源倾斜投入，力挺其爬坡期后首月达到80%以上综合出租率（爬坡期为3个月），全方位保障门店获取稳定客源。

除此之外，为了使更多投资人也能享受到改造升级后所带来的营收红利，东呈集团还通过引入第三方的酒店金融机构合作，让投资人顺利开展酒店的升级改造。据第三方合作平台大呈金服业务发展中心负责人罗旭介绍，本次【老店易起投】的改造资金最高可享100%的金融支持，无需占用现金流即可轻松完成酒店改造，最大程度减少投资人的资金压力，使门店加盟升级更顺利。

04.存量店升级改造的春天已至

后疫情时期，存量市场的热度有目共睹，其中蕴含着什么样的发展机遇？在圆桌会议上，一众酒店大咖围绕“存量市场的机遇”主题，从各自的专业角度展开了深入探讨。

东呈集团事业发展中心负责人朱俊杰提出，现疫情已接近尾声，宏观环境逐步复苏，东呈集团将结合行业的实际情况，持续为投资人提供更好的改造解决方案，助推加盟酒店取得更新的发展。

在酒店业深耕多年的广西资深酒店投资人代表骆家明表示，经历本次的疫情危机后，不少同行都从单体酒店转向连锁酒店投资，以提升抗风险能力，而东呈集团轻装快改模式，无疑加速了酒店改造升级的效率，为投资人后续的创收带来了无限生机。

第三方合作平台大呈金服业务发展中心负责人罗旭提出，目前大呈金服推出的酒店改造升级融资服务，大幅度降低了酒店加盟的门槛，让投资人获取更高的投资回报率。

广西作为东呈集团发展战略的承载阵地之一，东呈集团广西战区负责人覃建新和商旅事业部广西大区运营负责人杨艳姬，分别从发展战略及运营的层面上进行分享，他们均表示东呈集团将坚持聚焦下沉市场，持续帮助加盟酒店提升运营效率和服务，助力投资人实现弯道超车，成就门店可持续发展。

“我酒店现在正处于客流困乏的阶段，有了【老店易起投】项目，终于不再为了流量的事情而茶饭不思了。”

“受疫情冲击太大了，酒店几乎进入全面停业的状态，都要放弃了，结果东呈出了这么一个扶持政策，真的是我们投资人的及时雨啊！”

“这次参会收获了不少干货，为之后酒店的发展带来了不少有价值的指引。”

……

（以上为参与峰会投资人们现场反馈）

本次呈就峰会的举办，得到了在场投资人的一致认可，并纷纷表示之后还将会一如既往地支持东呈集团的发展。

随着连锁化赛道的投资越来越热，存量市场改造升级态势也将持续高走，新格局下酒店业的发展浪潮澎湃，催生着更多的投资机遇，而懂得选择则是赢得未来市场的关键所在。

中国-南宁大众赛道新百强门店呈就峰会圆满收官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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