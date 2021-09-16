“省心、省时又省钱” 平安臻享RUN健康服务计划再迎重磅升级

西安2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着人口结构的变化和消费习惯的转变，国民对专业医疗健康的需求不断增长。为充分发挥保险保障作用，满足客户健康管理需求，打造有温度的保险，助力“健康中国”建设，2021年9月15日，伴随平安人寿多款新重疾产品重磅上市，平安臻享run健康服务计划（以下简称“平安臻享run”）迎来重磅升级。升级后的“平安臻享run”以专业家庭医生和专业健康档案为基础，提供覆盖健康、亚健康、慢病和疾病四大健康服务场景的管理方案，为客户打造省心、省时又省钱的健康服务体验，帮助客户拥有更精彩的生活。

一名家庭医生，省心、省时、省钱体验

针对就医难、健康隐患重、慢病危害大等痛点问题，此次升级，“平安臻享run”为每位客户配备一名专业家庭医生，并在此基础上提供健康、亚健康、疾病、慢病四大健康场景服务，让客户省心、省时又省钱。

省心，健康有爱护。“平安臻享run”整合3.8万名外部合作医生资源，其中2万名来自三甲医院，覆盖全国百强医院以及数十家全球Top100的医疗机构。以配备一名专业家庭医生为核心，“平安臻享run”将有效管理客户健康需求。家庭医生通过使用涵盖身体、运动、睡眠、营养、情绪、精神管理的六维健康专业测评体系，适配客户实际健康情况定制专属健康档案，对客户进行持续健康管理，做到疾病早预测、早预防、早预警。

省时，看病有呵护。“平安臻享run”依托超2000名的自建医疗团队，可为客户提供7×24小时全天候远程诊疗，复杂疾病可提供国内外专家会诊。除线上远程问诊外，“平安臻享run”还为客户提供线下导医服务，超3000人的陪诊团队将协助客户就医问诊和住院安排，服务支持全国1500家三甲医院，为行动不便、流程不熟的客户提供就医便利。此外，“平安臻享run”还为客户提供上门送药和术后护理，有效节省客户宝贵时间。

省钱，治疗有保护。通过领先健康管理工具、专业就医指导和完善的保险保障体系，“平安臻享run”可以高效地介入客户健康管理，实现疾病早发现、早治疗、少花钱。一方面，专业家庭医生指导和覆盖健康、亚健康、疾病、慢病的全场景健康管理工具，将有效防止客户乱就医、乱吃药，节省医疗费用。另一方面，与“平安臻享run”匹配的多款指定重疾保险产品也可为超190种疾病提供治疗费用和收入损失的财务补偿。

四大专业特色服务助力健康管理，让生活更精彩

升级后的“平安臻享run”建立专业测评、健康管理激励计划、线下导医和健康管理为核心特色的四大专业服务。其中，专业测评在六维健康测评体系基础上，为客户定制专属健康管理方案，协助客户持续健康改善。健康管理激励计划启用分层积分体系，客户可通过每日打卡、完成健康计划等方式获取奖励，从而激励其养成健康习惯。

针对客户关心的问诊、就医、挂号等问题，“平安臻享run”推出线下导医服务，打通线上预约挂号协助到线下就诊住院、康复护理的就医服务全流程。依托平安3000人专业陪诊队伍和丰富医生资源，客户可在专业服务人员的陪同下，高效办理就医服务与住院安排，让就医更舒适、更高效，极大提升客户体验。

此外，利用领先的健康管理工具，“平安臻享run”的健康管理服务为客户提供科学防治。以慢病管理为例，“平安臻享run”可对20种慢性病及其并发症进行筛查及预防，制定专业慢病方案并跟进治疗，提早知晓风险，让客户少生病、少花钱。

三大优势打造“保险+健康管理”服务体系

平安人寿相关负责人表示，本次“平安臻享run”升级，得益于平安集团医疗生态圈核心优势，以及在经验、科技和医疗三方面的长时间积累和实践。依托平安30年深厚的管理经验、丰富的医生资源和顶尖医疗科技加持的健康管理工具，“平安臻享run”为客户搭建全生命周期健康管理和风险保障的一站式解决方案，让客户享受省心、省时又省钱的健康管理服务。

健康是幸福生活的基础，医疗是幸福生活的保障。平安人寿表示，本次“平安臻享run”的焕新升级正是平安人寿聚焦客户健康需求，让专业、优质的医疗健康资源得到有效配置的重要体现。未来，公司将持续立足客户需求，不断丰富“保险+健康管理”的内涵与外延，提供更有温度的保险保障和健康服务，为客户健康幸福生活保驾护航。

重要提示：

服务提供主体：“平安臻享RUN健康服务计划”所涉服务由平安健康互联网股份有限公司、平安医疗科技有限公司及平安国际智慧城市科技股份有限公司提供。中国平安人寿保险股份有限公司保留对服务内容、服务提供对象、服务提供规则的调整权利。 服务提供对象：保单生效日在2021年2月1日及以后指定产品的被保险人，服务详情、服务使用规则等详见服务手册。 “平安臻享RUN健康服务计划”所涉服务在任何方面都不得被理解为保险理赔结论以及与保险理赔有关的任何承诺。有关保险责任、保险理赔的相关约定、条件和限制以保险产品的保险合同为准。任何保险理赔结果均应以中国平安人寿的审核结果为准。

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“省心、省时又省钱” 平安臻享RUN健康服务计划再迎重磅升级 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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