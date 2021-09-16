西安2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 一年一度的“金融知识普及月”如期而至。为积极响应监管开展2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”的活动号召，近日，平安人寿陕西分公司正式启动2021年金融知识普及月活动，调动全省各营业单位和中支机构力量，联动内外勤，通过形式多样、有针对性的线上、线下金融保险知识普及教育和风险提示宣传活动，向社会公众全方位、多角度地普及保险知识，提升公众金融素养和金融风险防范技能。

各网点矩阵宣传，营造全省联动的浓厚氛围。分公司利用全省职场、全省客服门店，通过张贴主题海报、悬挂横幅、LED电子屏、液晶电视、广告机上循环播放金融知识，对广大客户特别是老年客户进行全方位的风险警示和提醒，普及各类金融保险知识。同时，发动广大代理人队伍和公司员工广泛开展形式多样、有针对性的保险知识普及教育和风险提示宣传活动。此外，在户外LED大屏同期滚动播放，把金融知识传播到人民群众当中去，让人民群众在生活中学习金融、重视金融、参与金融。

聚焦“一老一小”重点人群，开展线下宣传活动。分公司从保留优化传统金融服务方式、多保单业务合并、平安金管家APP保单服务模块推出关怀版适老大字体、强化宣传引导四方面为老年客户提供便捷服务，提升服务体验。

坚持党建引领，宣传红色金融史。分公司将不断探索创新宣教内容与形式，推动党史学习教育走深走实，面向公众宣传红色金融史，并有机融入进校园、进社区、进农村、进企业、进军营等宣传活动，连接更多社会资源深入金融知识普及的薄弱领域，营造全民学红色金融的良好氛围。

创新线上宣传，提升风险防范意识。适应当代宣传方式，利用微信、朋友圈、网站、邮箱全面铺开，设立“线上”宣传专项活动，制作软文、长图、漫画、视频全面触达到人，提升风险识别能力，提高风险防控意识。

分公司始终重视消费者权益保护和相关知识教育工作。为了更深入地推动消费者教育活动，平安人寿积极响应陕西银保监局、陕西保险协会要求，创新消费者教育，建立长效宣传机制，借助3·15教育宣传周、防范非法集资宣传、78保险公众宣传日、金融知识普及月、防诈拒赌宣传月等活动面向广大消费者开展知识普及和风险教育。

2021年金融知识普及月活动以“普及金融知识 提升金融素养 共建清朗网络 共享美好生活”为主题，突出六大重点：注重提升金融素养，普及基础金融知识；坚持党建引领，积极宣传红色金融史；聚焦重点人群，突出理性投资和合理借贷；加强教育服务，保护投资者合法权益；弘扬金融正能量，争做金融好网民；加强风险提示，防范非法金融活动。

平安人寿陕西分公司2021年金融知识普及月活动全面启动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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