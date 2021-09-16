新闻稿网 Xinwengao.com发布《2021年亚太地区医疗健康媒体沟通指南》

亚太地区医疗媒体人分享他们期待了解的新闻内容及行业趋势

北京2021年9月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新闻稿网 – Xinwengao.com今日发布《2021年亚太地区医疗健康媒体沟通指南》，为企业提供后疫情时代与行业媒体沟通、维护媒体关系的一系列建议，并对品牌内容如何满足媒体及受众需求提供见解。本指南采访了亚太八个市场的15位资深媒体人，他们分布来自医疗、制药、保健等领域。

受采访的记者或编辑们均表示，当前及未来一年，与疫情相关的内容仍将在医疗媒体报道中占据主导地位。另外，他们热衷于报道科技创新、新发现以及新技术在医疗健康领域的应用。

由于疫情形势依然严峻，大众们普遍更加关注健康问题。与此同时，在过去的一年里，医疗行业在各个领域取得了长足发展。

那么，医疗健康领域的企业或品牌，应该如何与媒体有效合作，为读者打造科普性内容的同时，又能展示最新的医疗发展与技术进步？身处这个行业的公关传播人士，如何与行业媒体保持良好关系，从而达到双赢？《2021年亚太地区医疗健康媒体沟通指南》中，将从媒体的角度对这些问题一一呈现答案。查看本指南的全文，请点击这里。本指南的核心要点包括：

聚焦疫情 谈及疫情相关的报道，记者们最感兴趣的莫过于报道全球疫苗接种情况和各种疫苗的副作用。 “目前，我的大部分报道都与新冠疫情有关。任何有关疫情或个人和企业如何应对疫情的事情，我都会关注。总的来说，我对以下话题都很感兴趣，比如：创新、科学发现、这个世界正在发生的变化。”- 彭博社亚太地区医疗高级记者兼编辑Michelle Fay Cortez “科学报道也很有趣，比如药品和疫苗开发、新的发现和研究等方面的进展。同时，读者期待了解预测疫情如何以及何时结束的统计模型。”- 印度尼西亚detikHealth主编Uyung Pramudiarja 首选有研究支撑的医学新发现 15位受访者中有10位表示，有可靠数据和来源支撑的新发现、新成果将引起他们更深入的跟踪报道。 “我期待看到亚太地区医疗领域新产品、投资、并购和创新技术的消息。从人工智能应用到工业工具，技术可以解决生物制药和医疗服务领域的挑战。”- 新加坡BioSpectrum Asia助理经理兼亚太区协调负责人（内容与协调）Hithaishi C Bhaskar



“我希望能报道著名科学家的医学突破和发现。”- 台湾地区The News Lens高级编辑Sean Pan 针对疫情之外的医疗话题 虽然我们身处疫情之中，记者们仍期待报道长期存在的医疗问题，比如慢性病的治疗、药品开发、外科手术技巧以及各市场如何应对人口老年化。 “医疗创业公司目前应该主要着力于药械领域的技术研发和创新，包括创新药物和创新器械，弥补我国以往在全球药械市场上的短板。”- 动脉网副总编兼内容合伙人刘宗宇 “我希望报道新冠疫情之外的话题，比如慢性病或心脏手术和痴呆症方面的最新进展，因为我们的读者年龄相对较大，而且台湾正面临着人口老龄化。”- 台湾地区Evergreen主编Sisy Lee 让专业术语更通俗易懂 建议对术语进行解释，并举例说明来龙去脉，让记者和读者们更容易理解新闻内容以及为何内容与他们相关。 “对于与医疗相关的新闻稿，请避免使用专业术语，内容要尽可能讲清楚，以便记者能够自己决定新闻的角度。”- 越南Giao Duc记者Ho Nhi

本指南中，媒体人还给出来其它建议，诸如“以积极、正面的视角进行报道”及“以简明扼要的方式与媒体沟通”。以了解更多media pitch的建议及医疗行业洞察，请查看《2021年亚太地区医疗健康媒体沟通指南》全文。

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