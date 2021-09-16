详细说明 出售40GDL6-12×7环保抽水泵 GDL型多级管道泵 本泵是根据ISG型管道离心泵及DL型多级离心泵的优点而设计，40GDL6-12×7环保抽水泵 GDL型多级管道泵在结构上采用了立式，分段式，泵的吸入口与吐出口设计在下方成一字形，并彩霞了比较佳水力模型，泵的轴向力采用水力平平衡方法解决，残余轴向力由一个球轴承随，因而运行平稳、噪音低、占地面积小，装修方便，外筒体用不锈钢制造，外形美观，特别适合于高层建筑多台泵并联使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备。40GDL6-12×7环保抽水泵 GDL型多级管道泵适合于高低层建筑、住宅、医院、旅馆、百货大楼等的消防，生活供水以及空调机组循环，冷却水输送等。 40GDL6-12×7环保抽水泵 GDL型多级管道泵在家庭供水、工业、建筑方面有广泛的用途。可用于轻工业领域的液体输送及循环、增压、家庭供水、冷却系统、空调系统以及其他许多特殊用途及OEM配套。该泵是卧式多级非自吸离心泵，带机械密封。 螺纹为RP圆柱螺纹。 如需咨询多级泵价格与型号等相关事宜，请电02l-3351 O1l7 , 3351 Ol77。Q.Q：l58 581 2…