莆田本土确诊病例超四成为12岁以下、泉州高校一律不准离校……福建疫情速览_新闻频道_中国青年网

今天（16日）上午，福建莆田市、泉州市召开疫情防控新闻发布会，介绍当地疫情防控最新情况。 莆田：累计 报告本土确 诊病例129例 四成以上12岁以下 莆田累计报告确 诊病例130例 其中本土129例 发布会上通报，自9月10日至9月15日24时，莆田市累计报告确诊病例130例（其中境外输入1例、本土129例），无症状感染者3例。在130例确诊病例中，普通型53例，轻型77例。确诊患者正在接受治疗，总体病情稳定。 莆田累计排查出密切接触者3718人，次密切接触者3256人，并按规定隔离到位。核酸采样3414305人份样本，完成检测2342767份。 本土确诊病例中四成以上为12岁以下 莆田目前的129例本土确诊病例中， 14周岁及以下共有58人（其中12周岁以下57人） ，按照国家疫情防控规定，新冠患者收治期间不允许有陪护，如患者大人和小孩均是阳性病例，医院会尽量安排在同一间病房。 71家酒店旅馆、部分院校学生宿舍等成为隔离点 截至目前，莆田市共征集到符合条件的酒店（旅馆）71家、院校学生宿舍及其他符合条件的隔离场所9个， 征用房间共计10256间，可容纳10256人 。 莆田全面启动线…