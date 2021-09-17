福建疫情传至第四市：漳州中招，系厦门输入！杭州复阳者已转阴，浙江紧急隔离64人隔离确诊病例疫情

原标题：突发！福建疫情传至第四市：漳州中招，系厦门输入！杭州复阳者已转阴，浙江紧急隔离64人 福建漳州市台商投资区发现1例厦门同安输入新冠肺炎确诊病例 据漳州市卫健委网站消息，9月16日凌晨0时10分，漳州市台商投资区发现1例新冠病毒核酸检测阳性患者。该患者9月15日下午6时因喉咙痛、低烧就诊漳州某医院发热门诊，经复核，核酸检测阳性。根据患者的流行病学史、临床表现及实验室检测结果，初步判定该病例为新冠肺炎确诊病例（轻型），感染来源为患者所在单位厦门同安区湖里工业园某公司的同事。 9月16日凌晨，台商投资区第一时间对初步判定居住在该区的密切接触者17人进行集中医学观察，并抓紧排查其他密接、次密接人员，对排查出的外地密接、次密接人员发函属地单位协查。现已严格按有关规程对患者所在小区进行封控管理，开展全员核酸检测，对相关场所及环境进行消杀。同时，在全区加强疫情防控工作，增强全民防范意识。 莆田疫情疑似源头或为隔离期间感染 9月16日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况，并答记者问。 据媒体报道，福建发生的聚集性疫情中，有一个病例隔离期间多次核酸检测…