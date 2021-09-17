苏州新建元总价18.86亿元摘得苏州2宗地块-时讯-中国网地产

中国网地产 讯 9月16-18日，苏州市第二批集中供地正式开始进行网上拍卖，涉及地块15宗。 9月16日，苏州市共出让7宗地块，总起始价176.97亿元，总成交价177.23亿元。 9月17日，苏州新建元以总价18.86亿元摘得苏相合作区2宗地块。 其中，苏州圆融发展集团有限公司（苏州新建元控股）以底价2.36亿元摘得苏相合作区五星路东、永昌泾大道北地块，楼面价1824.29元/平。 地块编号苏地2021-WG-53号，地块名称苏相合作区五星路东、永昌泾大道北地块，出让面积3.23万平，土地用途为商住用地，3<容积率≤4，15%≤绿化率，建筑密度≤60%，建筑限高≤150米，商服用地（含零售商业、旅馆、商务金融起始总价为7300万元，城镇住宅用地（酒店式公寓）起报总价为1.63亿元，起始价2.36亿元。 据土地出让文件显示，该地块竞价规则为价高者竞得；该地块设置市场指导价、中止价、一次报价有效区间,未设置竣工预售许可调整价，市场指导价总价2.42亿元，中止价2.66亿元，一次报价有效区间2.66亿元-2.71亿元；基础设施达到“七通”（通路、通电、供水、排污、雨水、通讯、通有线电视）。…