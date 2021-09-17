大卫-贝克汉姆套房荣膺“亚太地区最佳酒店套房”殊荣

名人设计套房获评2021年国际酒店及地产大奖中的设计大奖

澳门2021年9月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在2021年国际酒店及地产大奖中，刚开业不久的澳门伦敦人酒店大卫–贝克汉姆套房荣膺“亚太地区最佳酒店套房”殊荣。

大卫–贝克汉姆套房于2021年较早时推出，由澳门金沙度假区全球大使贝克汉姆与屡获殊荣的英国著名室内设计公司 David Collins Studio 携手合作设计，共有14间，位于澳门伦敦人酒店的最顶两层。大卫–贝克汉姆盛情邀请宾客在此亲身感受他的独特设计和个人风格，奢享一系列独家体验。

金沙中国有限公司总裁王英伟博士表示：“澳门伦敦人酒店大卫–贝克汉姆套房能够得到设计界著名奖项的认可，我们深表感谢。特别是套房推出不久就荣获大奖，令我们备受鼓舞。贝克汉姆将自己独一无二的风格和品味融合于套房设计之中，入住的宾客将步入他的豪华生活方式，沉浸在无与伦比的奢华体验中。这个奖项肯定了我们的不懈努力、专注细节和高超设计工艺。”

贝克汉姆表示：“澳门伦敦人酒店大卫–贝克汉姆套房荣获大奖，我们感到非常自豪。能够有机会展现我喜欢的设计和风格，以及分享我对自己生活中重要事物的见解，这个过程令我收获良多。这是一个令人赞叹的项目，我迫不及待地想亲自去看一看。”

大卫–贝克汉姆套房面积由113平方米至298平方米不等，体现了这位英国巨星的独特风格和成熟魅力，并配备有他在旅行时喜欢的所有设施，营造家一般的舒适。套房采用贝克汉姆钟爱的海军蓝和英国赛车绿为主色调，并巧妙糅合多种元素，反映了其卓越运动生涯、个人风格和不同兴趣——足球、摄影、服饰剪裁和男士理容。

面积最大的一间大卫–贝克汉姆套房设有小型威士忌及卡拉 OK 吧，以贝克汉姆对威士忌和水晶酒杯的喜爱为灵感，也融入了由 David Collins Studio 精心设计的知名伦敦酒吧的特色，包括 The Connaught Bar 和 Claridge’s Bar。

国际酒店及地产大奖旨在评选及表彰全球优秀设计作品，由英国领先的室内设计杂志《design et al》主办。合资格投票人士为业内专业人士以及《design et al》的读者、客户和顾客。

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