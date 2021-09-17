碧湖街道：勠力同心筑牢防疫“红色屏障”_媒体_澎湃新闻-The Paper

当前我省疫情形势严峻且复杂。碧湖街道各级党组织和广大党员、干部闻令而动，把责任扛在肩上，冲锋在前、实干担当，全面加快风险人员排查，精准果断严格有效管控，切实将各项疫情防控举措抓实抓细抓到位，为“璀璨碧湖”筑起坚实的疫情防控“红色屏障”。 担责任践使命，全力筑牢防疫“安全网” 为严格落实好“外防输入、内防反弹、人物同防”防控策略，碧湖街道把党史学习教育成果转化为抗击疫情的强大动力，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，动员机关、社区、非公等16个党支部150名党员参与疫情防控工作。街道班子成员、挂钩社区领导以身作则、率先垂范，纷纷深入社区、酒店、旅馆、农贸市场、庙宇等，开展疫情防控工作检查，督促各行业、各领域严格落实疫情防控举措，就检查发现的问题当场要求整改。一名名党员干部以“我是党员我先上”的使命担当，立足岗位，全力以赴做好人员进出管理、健康管控、防疫宣传、环境消杀等工作，全力守护辖区人民群众的生命健康安全。 碧湖街道主要领导实地检查酒店防疫工作。 碧湖街道党员干部实地检查并指导各行业疫情防控工作。 用态度换速度，精准摸排风险人群 “您好！我是碧湖街道办事处工作人员，请…