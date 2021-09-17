福建疑似源头病例可能在隔离期感染_腾讯新闻

9月16日，国务院联防联控机制举办新闻发布会，谈到福建疫情时，中疾控专家表示，福建疫情疑似源头林某某非常可能是在隔离期间感染新冠。 发布会上有记者提问，福建发生的聚集性疫情中，有一个病例隔离期间多次核酸检测为阴性，21天解除隔离后转为阳性，应该如何解释这一现象？ 中疾控免疫规划首席专家王华庆介绍，目前根据流行病学调查和实验室检测，尤其是测序结果，认为疫情的源头病例可能系在集中隔离期间感染，并进而导致后续疫情发生。 官方通报显示，被认为是福建本轮疫情源头病例的林某某，8月4日从新加坡入境厦门，即被集中隔离医学观察，8月19日解除隔离后（其间核酸检测均为阴性）“点对点”接送至仙游集中隔离点，8月26日解除隔离后开始居家健康监测，9月10日核酸结果呈阳性。 有记者提问，根据媒体报道，8月26日到9月10日从莆田出省人数初步计算在3万人左右，目前采取哪些措施加快排查和流调速度？ 国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，各个地区在收到区域协查信息后，第一时间通过短信等方式告知风险人员，提醒个人主动做好防护、主动做好健康监测，24小时内要做核酸检测，并配合其他的协查工作。 各个地方根据流…