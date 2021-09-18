厦门连发三条通告！厦门市酒店疫情_新浪科技_新浪网

原标题：厦门连发三条通告！ 福建省厦门市应对新冠肺炎疫情工作指挥部9月18日连续发布三则通告：全市居民小区（村）实行闭环管理、全市所有公园景区暂停开放、全市餐饮单位取消堂食。 第9号通告：厦门全市居民小区（村）实行闭环管理 根据当前厦门市疫情防控实际情况，依据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》等规定，现将有关事项通告如下： 一、全市居民小区（村）实行闭环管理，本小区（村）居民凭小区（村）有效证件出入 ；外来人员未经批准不得进入小区（村）。除抗疫车辆、运输生活必需品车辆和救护、消防、抢险、环卫、警车等特种车辆外，其他外来车辆一律禁止出入小区（村）。快递、外卖等实行“无接触”配送，物品统一放置到小区（村）指定的存放处。暂停小区内各类工程施工（水电煤气、电梯等应急维修需要的除外）。无物业小区由所在社区负责小区出入口的管控责任，可通过购买服务或安排志愿者等方式进行组织。 二、请广大市民自觉居家，非必要不外出，倡导居家办公、弹性工作等灵活工作方式。 切实加强自我防护，出门务必佩戴口罩。出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛、腹泻等症状人员，…