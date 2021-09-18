2021年上海旅游节开幕 携程：上半年亲子游订单量猛增，年轻人偏爱夜游 每经网

每经记者 舒冬妮 每经编辑 梁枭 9月17日，2021年（第32届）上海旅游节正式开幕，此次旅游节将一直持续至10月6日。根据上海文旅局介绍，今年旅游节重点突出“互联网+旅游”，推动线上线下融合。此外，今年旅游节将加大文化旅游惠民力度，实施门票半价，推出更多“优惠购”“优惠游”“优惠行”活动。 携程数据显示，今年上半年，上海旅游产品整体订单量同比接近翻倍。不少消费者更喜欢带娃出游。从数据来看，上海亲子游订单量同比去年上涨102%，带娃旅游人均花费同比去年上涨23%。据了解，此次旅游节，携程联合多家平台商家提供亿元补贴，在酒店、景区等方面都推出打折活动。 “和往年有所不同的是，消费者旅行观念在发生变化。走马观花式旅行占比越来越少。除了白天出游外，消费者将一部分时间、精力分配在夜间出游。”携程研究院战略研究中心副主任张致宁表示，根据携程数据，今年上半年，上海夜游订单量同比2019年增幅为63%。 张致宁介绍，从夜游人群来看，年轻旅行者依然是“夜游”主力军。以2021年二季度为例，80后、90后夜游订单量占比达61%。00后订单预订量占比增长迅速，同比涨幅达84%。亲子游也是上海夜游的一大特…