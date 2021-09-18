环球影城首日游客被退票 酒店、餐饮等均受株连_旅游中国_中国网_中国旅游外宣第一品牌

9月14日凌晨，不少熬夜抢北京环球影城门票的游客发现，成功付款一小时后到手的门票竟被自动退回了。对此，环球影城官方回应称，购票系统在获取环球优速通产品库存同步数据时出现异常，目前正在积极利用现有可用库存进行订单的处理和确认。 随着北京环球影城8月份开始试运营，相关酒旅概念股都有不同程度的飞升，而受此次“退票事件”影响，相关概念股遭受重创。 对于环球影城来说，从售票系统、酒店预订等基础设施的完善，再到正式开业后遇到的各种突发事件，依然是运营方避不开的挑战。 环球影城售票系统“崩了” 9月14日零点，北京环球度假区门票准时开售。 意料之中，门票异常抢手。在度假区官方App、飞猪官方旗舰店等渠道以及携程、去哪儿等21家官方授权合作平台上，开园当日门票一分钟便售罄。 然而意料之外的事也在发生，不少飞猪、携程上购买环球优速通票的用户发现，在自己没有主动申请退票的前提下，购买成功的优速通票却被自动退票，还以“用户不喜欢”的原因退票。 不少人抢的是优速通票，持优速通的游客可以走快速通道，减少排队和等待时间。有消费者吐槽，“原本用优速通，可以在一天之内把环球影城逛完，结果优速通没了，要好几天才能逛完。…