快看郑州⑥年初全省文化和旅游工作会为“十四五”开好局起好步 中原华侨城着力打造中原文旅地标旅游华侨城郑州市_新浪科技_新浪网

原标题：快看郑州⑥|年初全省文化和旅游工作会为“十四五”开好局起好步 中原华侨城着力打造中原文旅地标 来源：推广 图片来源：pexels 2021年年初，全省文化和旅游工作会在郑州召开。会议规划了“十四五”期间我省文旅工作发展“蓝图”，确定了2021年文旅工作“十件实事”，涉及组织举办建党百年系列艺术展演和群众文化活动、积极推进国家文化公园建设、开展“非遗点亮计划”等多方面，努力为“十四五”文旅工作开好局、起好步。 2020年是“十三五”规划收官之年。过去五年，是我省文化和旅游史上具有开创性、里程碑意义的五年，一张张蓝图成为现实，如期完成各项目标任务。文旅融合、文旅强省顺利开局起步。会议分析了“十四五”期间我省文化旅游行业面临的挑战和机遇，绘制了“十四五”发展“蓝图”，强调将着力在高质量推进文化强省建设上下功夫、求突破。 现场图 文旅城已经成为一座城市的旅游新名片，它也影响着城市的区域发展、旅游消费和产业升级。作为城市共建者，华侨城在产城融合、文旅度假领域深耕多年，在文化底蕴博大精深的中原大地上保持城市原有文化特色的同时，还要将旅游度假的场景两者深度融合，才能够构成文旅城的良性运营，也…