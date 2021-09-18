推动垃圾分类 重庆将减少餐饮网点、宾馆、旅游景点等一次性用品供应华龙网

广泛发动全社会参与垃圾分类 受访者供图 华龙网-新重庆客户端 发 华龙网-新重庆客户端9月18日16时讯（董进）日前，重庆市政府办公厅印发了《重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案》（以下简称《实施方案》）。记者从市城市管理局获悉，《实施方案》从源头管理、分类体系、习惯养成、长效机制4个方面明确了当前垃圾分类工作的重点任务。 据了解，为了多措并举推动源头管理，《实施方案》要求推行生态设计，提高产品可回收性；开展商品生产环节增加分类标识试点，逐步在产品包装上设置醒目的垃圾分类标识；通过在食品、化妆品、快递、外卖等行业开展过度包装专项治理，有效减少包装废弃物；落实塑料污染治理管理规定，依法禁止、限制生产、销售和使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品；深化“吃得文明”、践行“光盘行动”，将相关要求纳入绿色饭店、钻级酒家、星级农家乐等评审标准，推广小份菜、分餐制等，推动餐饮网点、宾馆、酒店、旅游景点等减少一次性用品供应。 《实施方案》还明确将广泛发动全社会参与，切实从校园抓起，要抓好学校教育、宣传普及、志愿服务队创建等。昨日下午，石井坡街道的石滨路社区，就联合融创物业服务管理有限公司、左岸环境，开展了…