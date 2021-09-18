广州2021年9月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今年八月十五夜，敦煌祥瑞踏光来。中秋将至，汤臣倍健将突破传统，创新整合营销方式，联合现象级国潮IP“敦煌美术研究所”推出精美礼盒，以科学营养为根基，开展节日动销战略，在节日来临之前大展身手。

敦煌奔月，礼遇营养 | 超强联合，品效共赢

千年敦煌是世界级文化遗产，更是祈福九州的象征。汤臣倍健始终坚持科学营养先行，秉持守护健康的初心，与敦煌美术研究所联名，共掀营养新国潮，实现品效双赢，既是文化叠加，更是理念相融，在中秋时节，共同为重要的人祈愿祝福。

此次联名突破传统方式，以#敦煌奔月，礼遇营养#为主题，礼盒设计、美陈物料、创意内容、互动玩法，都紧扣敦煌文化的祥瑞象征与消费者佳节企盼美好的衷心祝愿。商超户内户外的快闪活动则以“敦煌飞天，营养有礼”为主题，设立拍照区吸引消费者停留，传递中秋送营养礼的信息，进一步驱动购买。

不论是礼盒设计、物料产出，还是线下的快闪店，高颜值视觉成为这次联动的一个标签，再加上走心的产品寓意，俘获了不少“颜值主义”的消费者，让汤臣倍健在佳节之际脱颖而出。

礼盒内外充满亮点 | 国潮设计，产品走心

汤臣倍健此次组合推出两款药线赠品礼盒和一款电商手提盒，不仅创新国潮设计，在产品搭配上更花足心思。

礼盒从外到内充满亮点，外设计巧妙结合经典的敦煌壁画作品与中秋节日气氛，塑造出符合当代年轻人审美需求的大美国潮意境。在内产品搭配上，产品涵盖了广泛年龄段，满足了不同人的需求。

精美的礼盒更是吸引了一大波对国潮有感的年轻群体，这也是汤臣倍健品牌年轻化及积极扩圈的一次有益尝试。



国潮设计

敦煌祈福礼盒

鸣沙山的神秘大漠，莫高窟内的古老壁画，神女反弹琵琶，伴随着盛唐的乐曲凌空起舞，举手投足间衣袂飘飘，绸缎流淌，一幅“明月映敦煌，飞天福相依”的美景映入眼帘。从理念到绘画，礼盒均迎合当下市场大热的国潮风，与当下年轻市场的消费趋势不谋而合。

敦煌灯笼礼盒

明月高空，飞天神女手托莲花飘逸而至，九色鹿寻光踏来，灵巧的身姿溅起花瓣彩蝶。“九色鹿王奔月去，飞天送福迎佳节” — 这一景象化作中秋的宫灯，带着安康祝福走进千家万户。

敦煌飞天舞蝶手提盒

今年中秋，汤臣倍健打出线上线下组合拳，线上以创意互动与组合营销为销售加持，并推出了精美的手提盒，高颜值的外包装吸引了一大波关注，让品牌在线上获得更多曝光。圆形手提盒仿若一轮圆月，飞天神女与九色鹿携带祥云伴月。“起舞弄清影”的中秋浪漫，更会在打开盒盖的一瞬间惊喜上演 — 月中彩蝶展开蝶羽，翩翩飞来。

品牌资源汇聚 | 多元动销，立体传播

在药线终端陈列方面，汤臣倍健贴合中秋节日氛围，提供多样化的主题物料美陈，让敦煌国潮美学走进消费场景 — 小到促销插卡，大到造型堆头，将购买欲拉满。



药店终端陈列效果图及丝巾拍摄图

此外，汤臣倍健还为重点连锁伙伴提供异业赠品支持 — 敦煌祈福丝巾，代表敦煌传奇色彩的印花图案，被时尚设计重新解构，如万花筒般绚烂地呈现在丝巾之上，成为消费者收藏或礼赠的艺术佳品，是礼盒之外的又一成交利器。

汤臣倍健也将在9月陆续开展传播活动，宣传视频、系列海报、互动H5等同步宣发，联动多领域媒体矩阵宣传报道，持续提升影响力，不仅为中秋节点销售助力，更为整个品牌成长发力。

今年，汤臣倍健首次重磅跨界年轻人追随的国潮IP，以全新姿态迎接中秋佳节。现象级IP以及全面营销的双双支持，让汤臣倍健在这个金秋展露头角，与年轻群体进行了一次有效的接触，也期待汤臣倍健带来更多的惊喜。

汤臣倍健深度融入“IP+”，实现中秋动销与品牌增长双赋能 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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