成都2021年9月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月15日，由四川人力资源俱HRAce主办的2021“人力资源日”峰会在成都举办。众合云科旗下品牌51社保受邀参加本次盛会，并凭借领先的技术优势和全直营服务模式，荣获2020-2021年度优质服务机构荣誉。

会上，51社保全国销售总监郭超进行了《新经济下用工变革与企业服务趋势》主题演讲，向参会的近千名HR伙伴分享众合云科集团在数字化建设领域的创新与实践，并通过自主研发的101HR SaaS平台，优化人力资源管理模式，助推企业数字化升级。

技术与服务并重，赋能企业人资管理数字化

随着新经济的日渐崛起，政策、技术、市场多方共振之下，企业数字化转型成为拉动增长的关键引擎。浪潮翻涌之下，51社保洞察到企业人力资源管理领域存在事务性工作繁重，数字化转型滞后、缺乏专业化的社保人才等痛点问题，并通过自主研发的HR SaaS平台、UK神器等实现跨地域的人力资源管理服务能力共享，减轻企业HR事务性工作压力，帮助企业聚焦主业，让劳动者更有安全感和幸福感。

例如，在“员工社保公积金办理”方面，郭超介绍，“基于101HR SaaS平台，HR足不出户即可完成全国员工的社保公积金办理工作；51社保终端机器人全天候在岗工作，自动完成全国各分公司的税款申报、自动对账等工作，使HR从事务性工作进一步解放出来。



51社保全国销售总监郭超分享现场

针对不同企业在人力资源管理方面的差异化需求，51社保建立起覆盖全国130+城市的全直营服务体系，为企业提供属地化管理服务支持。以51社保独创的4S模式（方案Solution+系统System+共享服务Shared Service）为例，企业可根据用工构成选择解决方案，并基于HR SaaS平台，共享人力资源服务能力，实现企业人资数字化管理。

专业能力持续输出，助力HR实现价值提升

基于16年的行业经验专家团队优势，51社保将于9月24日在北京四季酒店连续第九年发布《中国企业社保白皮书2021》，并举办中国企业社保高峰论坛、中国企业薪酬福利高峰论坛、社保名师堂等行业高峰论坛，为企业HR提供学习交流的公益平台。

同时，51社保还打造个税计算器、HR政策库等实用工具，实时提供最新人力资源政策信息；此外，51社保还打造优咖学院、HR FUN局等线上线下活动，深度分享政策及行业最新动态，助力企业HR价值提升。

未来，51社保及众合云科集团旗下其他品牌将秉持“让每一份工作都有保障”的集团使命，继续为企业客户提供直营、专业、可信赖的互联网人力资源共享服务，并携同各方力量，助力人力资源服务行业实现健康可持续发展。

51社保亮相HRAce人力资源日峰会，荣获年度优质服务机构 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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