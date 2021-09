国家能源集团低碳院自主研发的70MPa加氢机获得国际认证

北京2021年9月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月15日,由国家能源集团北京低碳清洁能源研究院(简称“低碳院”)开发的70MPa加氢机正式获得国际知名认证机构TUV南德的认证,这是国内70MPa加氢机首次取得相关国际认证。7月28日至8月11日,低碳院70MPa加氢机接受并顺利通过了该机构的相关认证测试。



低碳院70MPa认证测试用加氢机及相关认证报告

此次测试包括故障测试、基于氢燃料协议的加注测试(含储氢系统体积测量、加注表选择正确性测试、升压速率控制精确度、非通讯完整加注程序、压力公差范围等)。测试结果表明低碳院70MPa加氢机符合《SAE J2601-2020 Fueling Protocols for Light Duty Gaseous Hydrogen Surface Vehicles》《SAE J2601-2-2014 Fueling Protocols for Gaseous Hydrogen Powered Heavy Duty Vehicles》《ANSI/CSA HGV4.3-2016 Test methods for hydrogen fueling parameter evaluation》三项国际标准相关要求。此前,低碳院开发的35MPa加氢机已获得相关国际认证。本次成功认证,也是国内70MPa加氢机首次取得相关国际认证。同时,该技术也将服务于2022北京冬奥会,标志着低碳院氢气技术加注的成熟与完善,已跻身国际行业领先水平。

低碳院氢能技术开发团队,聚焦于氢能供应链核心装备技术的开发。涵盖电解制氢装备技术、燃料电池汽车用氢气定向纯化技术、氢气品质管控技术、低能耗大容量加氢站用压缩机技术、35MPa/70MPa加氢站及加氢机技术、高效液氢加氢站技术。所开发的35MPa/70MPa加氢机可实现物流车最快3分钟,大巴车最快5分钟加满。截至目前,低碳院开发的加氢站和加氢机技术已服务于国内9个商业化加氢站。

