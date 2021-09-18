印度尼西亚雅加达2021年9月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 印尼人民银行（PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) (IDX: BBRI)（简称“BRI”）在2021年9月13日UMi holding正式成立后提出了加速印尼超微生态系统发展的战略。BRI自从2021年上半年以来已经实施了三个主要战略。



BRI副总裁Catur Budi Harto 2021年9月13日在雅加达举行的Ultra Micro SOE holding成立股份转让协议签署仪式上发表报告。

为了发展该生态系统，BRI发行供股股份，提供最多28213191604股Series B轮新股，每股价格为3400印尼卢比。印尼政府以其在PT Pegadaian (Pegadaian)和PT Permodalan Nasional Madani (PNM)股份的实物形式认购所有供股。

前三年，BRI旨在通过整合后计划来建立基础阶段，同时实施包括共同定位在内的一些举措。第二阶段，BRI、Pegadaian和PNM将进入强化阶段，包括几项新举措，如数字渠道，方便客户访问UMi holding产品。

第三阶段，BRI将提高其在印尼实现金融包容性的能力。BRI计划推出一个全面的授权计划，为这三家机构的客户提高金融素养、业务增长和数字渗透。

Ministry of Cooperatives和SMEs的数据显示，2019年，印尼有4500万家微型企业需要资金，然而只有2000万家获得正式机构的资金。

BRI副总裁Catur Budi Harto表示：“大约有1200万超微型企业从家庭、亲属和其他非正式机构等非正式来源获得资金。与此同时，约有1400万超微企业则根本无法获得资金，无论是正式还是非正式来源。这将是未来超微业务增长的目标。”

从业务方面来看，UMi生态系统将通过使用数字和分析能力集成超过2000万份贷款客户数据的数据库，助力这三个机构加强收购和担保过程。

截至目前，BRI拥有超过1.2亿存款客户和超过1300万贷款客户。作为印尼微型业务市场的领导者，BRI如今占据60%的市场份额，包括1240万微型客户。

不得在美国、加拿大或日本全部或部分发布、出版或发行本公告

BRI发行供股以发展超微生态系统– 疫情下的新增长来源 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com