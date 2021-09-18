日夜奋战守护平安，常州警方开展“常安6号”集中清查行动

扬子晚报网9月18日讯 （通讯员 顾燕 记者 张斌）常州市第十三次党代会即将召开，中秋节、国庆节“双节”临近，为进一步净化社会治安环境，维护社会治安大局稳定，9月16日至18日，常州警方提前谋划，周密部署，全警动员，精心组织开展“常安6号”集中清查行动，广大公安民警、辅警日夜奋战，大力加强社会面治安清查，及时消除不稳定因素和各类安全隐患，严厉打击震慑各类违法犯罪，努力营造平安、稳定、和谐的社会环境！ 强化治安乱点围剿保平安。全市公安机关对7个治安乱点地区开展“围剿式”集中清查整治，核查登记出租房屋612户、流动人口1210人，检查区域内场所单位223家，发放安全防范宣传资料5000余份。针对钟楼邹区镇龙潭村委张家村涉娼警情高发的情况，市公安局成立多部门组成的专案组，组织300余名警力，按照“一点一方案”对张家村多个卖淫窝点实施集中收网行动，捣毁多处卖淫嫖娼窝点及望风点，共计抓获各类违法犯罪嫌疑人40余人。目前，案件正在进一步侦办中。 强化行业场所清查保安全。各地公安机关对案件高发小区开展社会面清查，共清查城中村、城郊结合部等治安复杂区域312处，检查歌舞洗浴、旅馆、民宿、短租房、网吧游…