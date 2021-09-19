防得住才能玩得好传染病旅游业出行旅游_手机网易网

中秋国庆假期临近，不少人都盼着出门旅行，趁着秋高气爽享受假日生活。不过，近期国内本土再度出现疫情零星散发，给假期 出行 带来了不利影响。 安全是 旅游 的底线。在疫情反复无常的背景下，做好疫情防控是重中之重的工作，毕竟，只有防得住疫情，守得住健康，游客才能安心出门，玩得尽兴。 疫情发生一年多来，区域性反弹的状况时有发生，可以看到，各部门、各地区防控疫情的反应时间越来越短，处理措施越来越有力，控制疫情的速度越来越快，这极大增强了旅游市场主体的信心。同时，消费者对局部疫情的反复也有了一定的心理预期，不会引发普遍的恐慌情绪，整体的消费信心和消费需求都在。只要防控形势平稳，旅游市场的红火一定会如期而至。 中秋国庆假期是出行的高峰期，人员往来频繁，流动性大，这增加了疫情和其他 传染病 的传播风险和防控难度。旅游活动的链条长、涉及面广，每一个环节、每一个人都要绷紧疫情防控这根弦，不能有丝毫松懈和麻痹大意，要坚决落实好常态化疫情防控措施。 要从细节做好准备，旅行社要合理控制团队规模，做好游客信息采集、健康查验，体温监测。各地对交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫情防控措施要执行到位、不留死角。各景…