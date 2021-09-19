江西丰城公布1例境外返丰复阳病例密切接触者活动轨迹江西省高铁酒店_新浪科技_新浪网

原标题：江西丰城公布1例境外返丰复阳病例密切接触者活动轨迹 来源：央视新闻客户端 原标题： 江西省丰城市新冠肺炎疫情防控应急指挥部9月19日发布消息称，9月18日，该市在对集中隔离点被隔离人员进行核酸检测时发现1名境外返丰复阳病例邹某某。同时，9月17日丰城市宋某与邹某某同乘一班高铁同一车厢从长沙南到南昌西，被判定为邹某某的密切接触者，目前宋某已经落实集中隔离措施。宋某的部分密切接触者已确定，并按要求落实了管控措施。 为堵塞防控漏洞，提醒其他有共同活动轨迹人员落实防控措施，现将宋某的活动轨迹公告如下： 宋某活动轨迹： 1.9月17日18时在长沙南乘坐高铁（G1306），19时33分到南昌西，下高铁后由丈夫张某某开车接送，于22时到丰城市宜尚酒店（丰水湖），入住丈夫张某某员工宿舍，晚上未外出。 2.9月18日10时左右到酒店早餐厅就餐，13时24分和丈夫张某某到蜜雪冰城（和和超市店）买了奶茶，当时未佩戴口罩，27分到塔斯汀汉堡店（新城丰中店）就餐，吃完就返回酒店员工宿舍休息，20时和丈夫张某某开车前往杨国福麻辣烫（丰城市汉茶奶茶店），吃完后，20时30分左右一同前往百盛佳购物广场（福泽店…