莆田累计报告本土确诊病例183例 其中危重型1例，重型1例-新闻频道-和讯网

新京报快讯 据莆田卫健委网站消息，9月19日上午，福建莆田市人民政府新闻办公室召开莆田市疫情防控工作第十场新闻发布会，通报莆田市新冠肺炎疫情防控相关情况。莆田市卫健委副主任 涂建华 ；仙游疫情前线防控指挥部异地入莆支援后勤保障组成员，莆田市水利局党组成员、市移民开发局局长陈萍；仙游县应对新冠肺炎疫情工作指挥部副指挥长，仙游县委常委、县政府党组副书记黄少敏出席发布会，介绍有关情况并回答记者提问。新闻发布会由莆田市委宣传部常务副部长唐炳椿主持。 9月18日0时至24时，共报告新增确诊病例4例（其中无症状感染者转确诊0例），新增无症状感染者0例。 自9月10日至9月18日24时，莆田市累计报告确诊病例184例（其中境外输入1例、本土183例），无症状感染者3例。 在183例本土确诊病例中，危重型1例（女，82岁），重型1例（女，83岁），普通型95例，轻型86例。确诊患者正在诊治，总体病情稳定。 累计排查出密切接触者4390人，次密切接触者4879人，密（次）接者已集中隔离9145人。核酸采样6699864人份，完成检测6108341份。 累计对涉疫地方完成物体表面消毒180800平方米、空…