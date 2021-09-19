隔离了病毒，却让爱传递——莆田集中隔离点的抗疫故事-时政新闻-浙江在线

9月10日以来，福建新一轮疫情来势汹汹，集中隔离点是一个特殊的“战场”。这里是重点人群的医学观察点，也是将潜在危险和健康人群隔离出来的重要屏障。 截至18日凌晨，福建省莆田市共征集到符合条件的酒店（旅馆）98家，11005个房间，用作集中医学观察人员的健康监测。工作人员和医护人员默默坚守、倾心服务，让隔离点成为充满温情的“抗疫堡垒”。 为了使命冲锋在一线 本次疫情发生后，不少酒店和旅馆响应号召，被临时征用为集中隔离点。时间紧，任务重，在一线工作人员努力下，各隔离点的工作正有条不紊地开展。 18日，记者在莆田市区的多个隔离点工作区看到，鲜艳的党旗都挂在最显眼的位置。 莆田市荔城区镇海街道一隔离酒店成立临时党支部。新华社记者陈弘毅（手机拍摄） “隔离点的工作人员来自党政机关、医疗机构、公安部门，大家组成团队后，第一时间成立临时党支部。类似值通宵夜班、搬运物资、高温天气外围环境消杀这样的‘脏活累活’，都是共产党员冲在最前面。”疫情发生后城厢区首个隔离点领队、临时党支部书记黄光明说。 在隔离点，虽然在室内工作，但是连续紧张工作后，隔离点医疗组的医生陈琼英脱下防护服，贴身的衣物还是被汗水浸透，脸…