北京2021年9月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年9月17日，国际数据公司IDC（International Data Corporation）举办了“2021 IDC中国数字金融论坛”，并公布了2021年中国金融行业技术应用场景创新奖获奖名单及2021 IDC中国FinTech 50榜单。中科聚信（SCAI）同蚂蚁集团、平安科技、腾讯云、京东云、百度智能云等一同上榜，这也是中科聚信（SCAI）再次荣获此项殊荣，同时中科聚信（SCAI）联合青岛农商行合作项目也获评2021中国仅有的四个“金融行业应用场景创新突破奖”之一。

IDC作为最早进入中国市场的全球著名科技市场研究机构之一，素有全球权威知名市场调研机构的美誉。本次榜单从科技赋能—即主导业务模式为技术驱动、科技赋能；创新变革—即技术的先进性、解决方案的创新性、差异化竞争特点；金融服务 — 即技术与金融业务/场景结合等多维度进行综合评审、尽调，产生最终榜单。进而，支撑业界通过此榜单深入了解数字金融服务商如何借助技术创新解决金融场景关键业务痛点、以差异化的服务及市场定位提升金融机构的数字化能力及业务增长，并以此全面了解中国数字金融的科技生态全局。

春种一粒粟,秋收万颗子。中科聚信依托国家产业布局，输出数字技术支撑金融、农业、物流等深度融合发展，相关数字化产品、技术和解决方案已广泛应用于数字金融、智慧物流、智慧农业等领域。核心技术定位于数字经济关联的数据资产管理、产业数字化应用，围绕各类合法合规数据信息，利用数据治理、关联分析、知识图谱、机器学习及统计算法等相关技术，并结合多年积累的知识库及行业经验，支撑产业数字化转型。凭借自身雄厚的技术实力，中科聚信从候选名单中脱颖而出。

创立7年，中科聚信（SCAI）始终秉承“因专业 而简单”的企业核心价值观，不断迭代高质量、高效率的产品和服务模式，中科聚信（SCAI）能够再度登榜，是IDC和专家评审组对中科聚信（SCAI）品牌的认可，也是对中科聚信（SCAI）行业贡献的肯定。

获此殊荣，实至名归。未来已来，任重道远。中科聚信（SCAI）将继续加强创新研发投入，持续输出创新技术，进而高质量匹配国家数字经济发展。

中科聚信（SCAI）再登“2021 IDC 中国Fintech 50 榜单” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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