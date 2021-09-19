百事公司携手深圳市营养学会推广“全谷物”营养

首届“深圳健康活动月”呵护消费者“每日膳食”

深圳2021年9月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月18日，作为首届“深圳健康活动月”的一个重要宣教内容，百事公司大中华区（以下简称“百事公司”）再次携手深圳营养学会以“健康谷物营养”为主题，邀请营养专家以网络电视直播的方式，为广大消费者详细解读健康谷物摄入结构：每日膳食更多选择“全谷物”，减少精制谷物。直播内容涵盖全谷物相关的营养知识，并现场制作、展示全谷物美食，让公众全方位了解全谷物以及如何简单易行地让以燕麦为代表的全谷物走入更多中国家庭，感受健康营养的美味。

谷物是我国居民膳食结构中重要的组成部分，但是根据《中国成年居民粗杂粮摄入状况》的调查，目前我国超过80%成年居民全谷物摄入不足，导致人体B族维生素、矿物质和膳食纤维的缺失。越来越多的研究发现，膳食全谷物摄入不足，会与肠道相关疾病，各种慢性非传染性疾病的的发病风险增高密切相关。针对这一现状，《中国居民膳食指南（2016）》将全谷物食品作为膳食宝塔中重要的“基础结构”进行重点推荐，鼓励并倡导适量增加全谷物摄入。与精致谷物相比，全谷物提供的能量较低，但是保留了谷物全部的天然营养成分，保留了更多的蛋白质、维生素B1，烟酸，维生素E等营养成分。并且，全谷物的一个突出特点是提供丰富的膳食纤维，以燕麦为例，其可溶性膳食纤维β-葡聚糖，可发挥调解血脂、控制血糖、调解肠道菌群，提高免疫力等有益作用。

在首届“深圳健康活动月”中，百事公司和深圳市营养学会特别邀请中国营养学会益生菌益生元与健康分会副主任委员、中国疾病控制中心营养与健康所副研究员向雪松博士，深圳市营养学会理事长、深圳市慢性病防治中心主任医师徐健博士，以“健康谷物营养”为主题，通过“壹深圳”的网络直播，系统地解读“什么是健康谷物”，“全谷物的健康影响和建议摄入量”，“如何选购全谷物”，“中国十大健康谷物”，“燕麦，全五谷的佼佼者”等科学知识。

此外，为了让消费者在家更方便地食用全谷物，每日拥有更均衡的膳食，百事公司亚洲研发中心行政总厨陈武还在直播中现场制作了三款“全谷物 — 桂格燕麦餐食”：燕麦奶茶将桂格燕麦和红茶，加入鲜牛奶混合，并搭配芒果酱奶泡作为装饰；五红瑞士水果燕麦将五红燕麦倒在牛奶里隔夜浸泡，取出后搭配水果酸奶；燕麦鸡肉粥把燕麦加入烧开的鸡汤，再加入鸡胸肉和蔬菜粒，小火煮五分钟即可。陈武大厨希望通过直播现场制作的燕麦餐食，从健康美味、口感、便捷的角度，帮助到更多的中国消费者，不断提升对全谷物产品的餐饮体验，从而打造健康营养的全谷物美食文化。

深圳营养学会理事长徐健表示：“我国居民全谷物的摄入是严重不足的，中国居民营养与健康监测结果显示，即便以最低推荐量50g为参考值，我国居民全谷物摄入不足最低推荐量的1/3，超过80%的我国居民全谷物摄入不足，深圳的情况与全国类似，人均每日摄入量不足15克，因此，学会很高兴在首届深圳健康活动月期间，能够在健康深圳行动推进委员会办公室指导下，与百事公司联手开展全谷物的宣传活动，希望通过我们的行动，让更多的人将足量的健康谷物融入到日常膳食中。”

百事公司亚太区首席执行官陈文渊表示：“很高兴能再次携手深圳市营养学会助力‘深圳健康活动月’。植根中国超过40年的百事公司一直致力于为中国消费者提供多种多样美味的食品和饮料产品，我们衷心希望越来越多的消费者了解全谷物营养的重要性，形成良好的饮食习惯。百事公司旗下拥有144年历史的桂格燕麦，以本地研发为己任，将为中国家庭带来更多符合本地口味的燕麦产品，真正成为千家万户不可或缺的‘家庭成员’。”

2004年进入中国市场的桂格燕麦，在过去10多年中不但在业内树立了良好的声誉，其健康营养的形象也深受中国消费者的信赖。百事公司和桂格品牌一直关注平衡膳食的重要性，并积极进行营养健康的推广和教育。为帮助提高中国西部贫困农村地区学生营养水平和健康意识，促进青少年健康成长，百事公司于2015年与中国扶贫基金会和中国营养学会合作启动“百事营养行动”，通过提供鸡蛋、牛奶和旗下富含膳食纤维的桂格燕麦为贫困学生进行营养加餐。截至2020年底，百事公司累计向百事营养行动捐赠资金和桂格营养燕麦产品超过1000万元。此外，2020年，百事公司还联合中国健康促进基金会发起了“百事营养膳食教育项目”公益活动，向消费者传播和倡导全谷物营养及健康膳食。

在首届“深圳健康活动月”期间，百事公司和深圳营养学会共举办两场系列直播，进行科学健康宣教，向广大消费者系统介绍食品和饮料的相关科学知识，提升居民营养素养，助力健康深圳建设。8月28日进行的第一场直播 — “科学饮水”，取得了良好的消费者反馈，大约15万人次在线观看并积极互动，并有数十万消费者通过全市的公交、地铁和楼宇的3万多块移动电视终端同步观看。

关于百事公司

全球每天有200多个国家和地区的10多亿消费者在享用百事公司的产品。2020年百事公司的净收入超过700亿美元，得益于其互补性的食品饮料产品系列，包括菲多利休闲食品、佳得乐运动饮料、百事可乐饮料、桂格麦片食品，纯果乐果汁和SodaStream气泡水。百事公司旗下品牌系列中包含一系列深受消费者喜爱的食品和饮料，其中23个品牌的预估年零售额都在10亿美元以上。

秉承“赢之有道”的理念，百事公司的愿景是成为全球休闲食品和饮料领域的领军者。“赢之有道”反映了我们追求可持续性地赢得市场，并把公司理念融入到我们业务各个方面的决心。获取更多信息，请浏览www.pepsico.com。

关于深圳营养学会

深圳市营养学会成立于1995年（市一级学会），业务主管单位是深圳市科学技术协会，社团登记管理单位为深圳市民政局。深圳市营养学会理事长、副理事长、理事、监事、秘书长、副秘书长均为深圳市疾病预防控制系统、营养科研单位、综合性医疗机构和医学院校营养领域专家，均按照学会章程规定，经全市会员代表大会选举产生。学会下设秘书处、2个专业分会。现有会员300余名。

深圳市营养学会的宗旨是组织和团结全市营养科技工作者，积极促进营养科学技术的发展、普及和推广，积极促进科技人才的成长和提高；反映会员及营养科学技术工作者的意见，维护其合法权益；为提高市民营养科学素质服务，为营养科学技术工作者服务，为促进全市营养科技事业的发展，提高市民健康水平而努力奋斗。

百事公司携手深圳市营养学会推广“全谷物”营养 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com