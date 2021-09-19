北下关街道开展人才双碳金融发展论坛汇

打造高质量人才梯队，助力实现“双碳”目标

北京2021年9月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年9月18日，北下关街道组织召开了“打造高质量人才梯队，助力实现‘双碳’目标”为主题的人才交流研讨会。海淀区人才小组、中科院大气所、陶诗言基金会、北京交通大学、中央财经大学、海澜社区服务发展中心及北下关管辖地区三十多家企业参加。

北下关街道办事处党工委副书记雷玉梅对与会人员的到来表示欢迎。她强调，在碳达峰·碳中和的目标背景下，北下关地区要抢抓建设北京国际科技创新中心核心区和北京金融科技与专业服务创新示范区核心区历史机遇，通过政策、技术和市场三者合力来寻求绿色低碳发展新路径新方法，降低碳排量和降低成本，落实“双碳”目标这个“国之大者”。她说到，街道将着力于转变辖区内企业的思想观念，营造良好的投资环境，为企业搭建优质的服务平台，帮助企业节能减排，以实现地区经济社会永续发展。

北京陶诗言气象发展基金会秘书长郝爱群围绕《双碳与金融》做主题报告，就“双碳”战略给金融行业发展带来的机遇和挑战进行了详细的分析和阐述。

中国科学院大气物理研究所季风系统研究中心魏科老师做了以“宜居星球遭遇气候变化”为主题的分享，报告详细解析了全球气候变化的来龙去脉，指出人类活动造出的全球变暖问题、全球极端灾害频发、极地冰雪融化、海平面上升等问题。他说到，实现碳中和是我国发展的重大国家战略，需要全社会的参与和执行，街道和企业应以此为契机，共同努力，助力实现企业和社会的跨越式发展。

作为国内首个碳中和主题科普公园科普体系策划人，同时也是辖区青年人才代表，北京交通大学陈征老师介绍了交大刚刚成立的“北京交通大学基础设施减碳技术研究中心”。该中心是发挥科学优势特色、服务国家“双碳”战略的重大布局，以低碳发展产业前沿引领技术和关键共性技术的研发与应用为核心，协同推进技术创新，打造创新资源聚集、多源信息融合、技术研发学术平台，陈征老师一一举例碳中和就在我们身边，要抓住“双碳”机遇，乘势而上、开拓创新、有所作为，“人人参与，人人有责。

中央财经大学绿色国际研究院黄鹤老师谈到，碳中和是全新的人类课题，大家都在摸索中前进。全社会各行业、领域更应该积极交流，破界思考，成立绿色品牌联盟、绿色金融学习组织，聚沙成塔，共同发声。绿色研究发展中心作为国内首家以推动绿色金融发展为目标的开放型、国际化的研究院。在“双碳”背景下，绿金院将依循“绿色共赢、协同创新、服务社会”的宗旨，为街道企业普及前沿知识，提供专业智库，为周围邻居做好服务。

会后，与会成员共同参观了地球模拟实验室，围绕企业与“碳中和”关系展开圆桌会议交流。本次交流研讨会为专家与广大企业家搭建了一个相互交流的服务平台，各企业成员与邀请到的专家学者就在企业发展中遇到的瓶颈问题进行沟通，各企业在双碳背景下的运营管理、人才培养、考核评价一些关键点上形成了共识，共同探讨了在企业发展与战略制定等方面的新思路。大家纷纷表示此次研讨会收获颇多，希望以后有更多机会参与到街道组织的相关活动中，运用专家的远见卓识为企业能源结构提供新借鉴，为企业深化创新驱动启迪提供新思路，企业将与街道共同努力为北下关地区人才营造创新发展的绿色环境。

北下关街道将持续了解企业需求，为企业普及更多的“双碳”知识，吸收高层次人才集聚，坚持将人才工作与“绿色冬奥”相结合，为建设“魅力北下关 冬奥新街区”贡献新力量。

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