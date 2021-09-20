【产业视讯-酒店】一份来自水下世界的邀约

三亚亚特兰蒂斯酒店位于海棠北路，雄踞海棠湾，俯瞰迷人的中国南海，距离国际免税城约数分钟车程。 酒店占地面积约30万平方米，是融合酒店，餐饮，购物，水乐园以及水族馆为一体的综合性娱乐度假目的地。这里拥有千余间宽敞的海景客房及套房，可以满足客人的不同需求。特色套房内宽敞豪华的内部装饰，带来尊贵的入住体验，配以24小时贴身管家服务。5间双层水底套房，可以饱览大使环礁湖中86000尾海洋精灵尽情游弋的奇幻景致。 这里拥有21家寰球美食，包括享誉全球的Bread Street Kitchen & Bar, 以及独具特色的奥西亚诺海底餐厅。全年开放的水世界按照国际领先标准打造，全长2公里的极速漂流河以及30条滑道为您带来肾上腺素飙升，心跳加速的极致快感。高达23米，角度近乎垂直的“海神之跃”等待着勇敢者的挑战。失落的空间水族馆内共展示约280种海洋鱼类，以及两只来自极地的可爱白鲸，大使环礁湖中提供多种潜水项目供您参与。在海豚湾和海狮乐园内， 40只聪慧的海洋精灵们期待与您零距离互动。 酒店拥有总面积超过5000平方米的多功能厅，无论是婚礼、派对，还是董事会议、宴会，都能提供满足您需求的理想场地。