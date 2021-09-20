寻商机 觅合作

成都2021年9月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月16日-20日，宜宾34家企业组团参加第十八届中国西部国际博览会，以炫酷吸睛“宜宾造”，集中展示了宜宾改革发展的新成果、新形象，秀出了宜宾这座西部快速崛起城市的吸引力。

“宜宾馆”位于中国西部国际博览城成渝地区双城经济圈合作馆2号馆，展台面积1650平方米。由印象宜宾、产业宜宾、科教宜宾、幸福宜宾、未来宜宾“五大板块”组成的，集中展示宜宾的高端装备制造、智能终端、双城建设、新材料、智慧医疗、生态文旅等产业。

西博会期间，宜宾投资推介会暨项目合作协议签署仪式在成都举行，推介会共邀请龙头企业共107家，现场集中签约项目12个。参会的企业涵盖新能源及智能汽车、智能终端、新材料及精细化工、装备制造以及医疗器械，分别来自长三角区域、粤港澳大湾区、京津翼地区以及云贵川地区。会上，宜宾市诚邀各位企业家积极参与以新能源及智能汽车、智能终端、高端装备制造等为主的工业“5+1”、以酿酒专用粮、竹、茶、蚕桑等为主的特色农业“5+2”产业、以文化旅游、现代金融、会展和夜间经济为主的“5+1”现代服务业、重大基础设施建设、大学城科创城建设。宜宾市相关部门负责人表示，希望通过西博会这个平台，更好地展示宜宾，更多地寻求合作商机和合作伙伴，促进更多的新技术、新产业、新项目落户宜宾。

宜宾市相关部门负责人表示，希望通过西博会这个平台，更好地展示宜宾，更多地寻求合作商机和合作伙伴，促进更多的新技术、新产业、新项目落户宜宾。

宜宾组团参加西博会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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