南方新闻网：中国推进横琴前海改革方案香港澳门经济“破局”在即

中国广州2021年9月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 据南方新闻网、GDToday（今日广东）报道，9月17日上午，中国横琴粤澳深度合作区管理机构正式揭牌。

这一管理机构是目前中国内地独特的——采取双主任制，由广东省省长和澳门特别行政区行政长官共同担任，澳门特别行政区委派一名常务副主任；执行委员会的主要负责人也由澳门特别行政区政府委派。中国官方用“前所未用”形容这项改革。

9月5日至6日，中国接连出台《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（下文称《横琴方案》）、《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（下文称《前海方案》），并强调两个方案的目的是帮助港澳扩空间、促进港澳经济社会发展。而横琴粤澳深度合作区管理机构的成立正是中国推进落实两个方案的重要一步。

横琴：达到与全球自贸港接轨的开放形态

珠海横琴地处广东省珠海市南端，与澳门一水一桥之隔。自2009年开发建设以来，中国政府就多次强调，横琴建设的初心就是服务澳门经济社会发展。

据澳门统计暨普查局披露，2020年，澳门GDP相比2019年下降了56.23%。“澳门产业比较单一，博彩业一业独大，经过疫情，我们会发现博彩业不堪一击”。澳门大学校董葛万金感慨，新冠疫情发生后，澳门游客少了80%，这对建立在游客基础上的博彩业是个致命打击，而其他产业也因此受到重创。经济结构单一还带来了其他社会问题，如年轻人不愿意学工科、不愿意搞科研，宁可在酒店里打工等。

《横琴方案》试图解决以上的问题：将与澳门毗邻的约106平方公里的横琴作为拓展澳门产业发展、居民生活就业的新空间，并在这一区域构建与澳门一体化高水平开放的新体系。

这一面积相当于澳门陆地面积的三倍多的地方，给了人多地少的澳门以拓展空间的机会。这一空间依据“两条线”而圈定：“一线”是横琴与澳门之间、“二线”是横琴与内地之间。划定区域内，澳门大学横琴校区和横琴口岸澳门管辖区由澳门特别行政区政府管理，适用澳门有关制度和规定，其他地区由合作区管理委员会管理。

根据这一“分线管理”，货物将在“一线”最大限度放开、“二线”通道管住管好，人员进出高度便利，配备制定中国境内条目最短、开放力度最大、准入最宽松的不予免（保）税货物清单。外界普遍认为，这基本达到了与全球自由贸易港接轨的开放最高形态。

合作区管理委员会揭牌首日，新机构已进入高效运作的轨道。首批澳资企业已完成营业执照申领；澳门司机在澳门就可完成机动车入出横琴的证件办理；首批来自澳门科大医院的澳门医师获得发放“港澳医师短期行医执业证书”。

中国国际经济交流中心产业规划部部长王福强认为，这一新体制将营造趋同于澳门的制度环境，利于引进澳门管理模式、管理理念、管理手段，打造类似澳门的生活生产环境，将“小澳门”适度放大到“大横琴”。

《横琴方案》特别明确指出，合作区首要的重点任务是促进澳门经济适度多元发展，主要包括发展科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业以及现代金融业。对中国内地及以外地区的高端人才和紧缺人才个人所得税负超过15%的部分予以免征，对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

澳门理工学院公共行政学教授娄胜华认为，实际上，横琴粤澳深度合作区未来重点发展的四大产业，也是目前澳门提出的未来产业多元化发展方向，不仅符合澳门发展实际，同时高度呼应澳门现有产业基础和创新优势，并与大湾区其他地区产业实现一定程度错位发展。

“澳门的4所国家重点实验室已经涵盖中医药、集成电路、物联网等产业。文旅会展商贸产业实际上由澳门博彩业延伸出来，与澳门建设世界旅游休闲中心一致。而特色金融产业，实际上是与大湾区其他地区包括深圳、香港的金融产业错位发展。”娄胜华表示。

前海：香港未来大发展的新空间

在澳门向横琴拓展的同时，前海深港现代服务业合作区“扩区”，目的也是帮香港及港人找到新空间。

拓展土地空间成为带动香港发展的一个重要突破口。前海方案明确，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里，发展空间扩展至原来的8倍。

为什么是前海？

深圳前海位于广东珠江口东岸,与香港隔海相望。据统计，目前，前海合作区累计注册港资企业逾1.15万家，实际利用港资225.77亿美元，成为与香港关联度最高、合作最紧密区域之一。

“目前，大量香港现代服务业企业通过前海进入内地市场，然而受到区域范围的限制，这些企业的发展需求难以得到充分满足。”中国国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮9月9日对媒体表示，扩区之后，前海合作区可供产业发展的用地将大幅增加，能够更好地发挥香港优势。

同一日，深圳市长覃伟中接受媒体采访时强调：“前海合作区的1/3新出让产业用地面向港资港企。”再次证明，前海支撑香港发展的意图十分明显。

而9月6日，香港特首林郑月娥接受媒体采访时表示，前海扩展后为香港提供更大腹地，为香港专业服务提供者带来更多机遇，也为香港经济提供更大动力。港府会更积极、进取、主动地去参与前海建设方案。

外界认为，两个方案将为全球投资者释放新一轮政策红利。

兰桂坊控股有限公司董事会主席盛智文说：“他认为，横琴、前海方案将推动广东、香港、澳门经济进一步发展，为香港、澳门年轻人带来更多就业机会。“现在，是时候让香港、澳门与大湾区其它城市的联系更加紧密了”，盛智文语气坚定。

中国欧盟商会华南分会主席 Klaus Zenkel 相信，横琴、前海未来会吸引更多外资、外企。“越来越多港资银行、金融机构在前海设立支行，我在深圳就能处理香港银行账户业务，非常方便”，他认为，粤港澳更深层次的互联互通将为外资企业开展跨境业务带来更大的便利。

南方新闻网：中国推进横琴前海改革方案香港澳门经济“破局”在即 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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