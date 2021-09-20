– 这家新开的品牌商店坐落在处女堤旁，处女堤是汉堡市最著名的购物地段之一。

– 商店兼具创新的客户体验中心、销售、试驾和客户服务功能。

– 开业典礼适逢在汉堡举行世界上最大的铁人三项锦标赛赛事。

德国亚琛2021年9月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 德国独立电动汽车制造商Next.e.GO Mobile SE在成功开始生产并在全德国启动销售后，加速开设品牌商店。今年9月初，e.GO在杜塞尔多夫开设了第一家品牌商店，当时那里正在举行世界最大的铁人三项系列锦标赛。e.GO汉堡品牌商店坐落在处女堤旁的大布莱辛街10号，地处该市最高档的购物街之一。这一地址已经为汉堡各界所熟知，因为它曾是大西洋对岸的世界先驱独立电动汽车公司的所在地。



Opening of an iconic e.GO Brand Store in Hamburg, Germany

在e.GO品牌商店内，访客可以亲自近距离接触车辆，了解e.GO颠覆性的生产技术、独特的设计元素及其智能功能。客户还可以进行试驾和直接订购车辆。公司正计划在欧洲其他城市开设新的品牌商店，米兰、雅典和迪拜正在筹划之中。

随着公司“时机来临”全球宣传活动的启动，品牌商店开业标志着e.GO的另一个重要里程碑，即通过提供一款可持续、耐用、经济实惠并且在很多方面具有独特性的电动汽车，从而加速城市电子交通领域迫切需要的转型。

我们很高兴将e.GO带到美丽的汉堡市。作为处于城市转型前沿的大都市和充满活力的社区，汉堡市受人喜爱的接待不仅是欢迎抵达港口的每一艘船只，还有向零排放出行的迫切改变，”Next.e.GO Mobile SE董事会主席Ali Vezvaei表示。

加速在城市环境中的采用

可负担性、易用性和生命周期可持续性是在不断增长的城市环境中推动电动汽车应用的关键。e.GO全部具备。坚固的铝制车身框架和高度耐用的聚合物外壳不仅让e.GO的使用寿命更长，而且降低了总拥有成本。智能换电功能首次用于城市电动汽车，提供不同的用户体验并让用户安心。同时，与市场上许多其他选择相比，这也增强了e.GO的生态环保性。

e.GO在德国第二大城市开设标志性品牌商店 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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