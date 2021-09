e.GO在德国第二大城市开设标志性品牌商店

– 这家新开的品牌商店坐落在处女堤旁,处女堤是汉堡市最著名的购物地段之一。

– 商店兼具创新的客户体验中心、销售、试驾和客户服务功能。

– 开业典礼适逢在汉堡举行世界上最大的铁人三项锦标赛赛事。

德国亚琛2021年9月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 德国独立电动汽车制造商Next.e.GO Mobile SE在成功开始生产并在全德国启动销售后,加速开设品牌商店。今年9月初,e.GO在杜塞尔多夫开设了第一家品牌商店,当时那里正在举行世界最大的铁人三项系列锦标赛。e.GO汉堡品牌商店坐落在处女堤旁的大布莱辛街10号,地处该市最高档的购物街之一。这一地址已经为汉堡各界所熟知,因为它曾是大西洋对岸的世界先驱独立电动汽车公司的所在地。

Opening of an iconic e.GO Brand Store in Hamburg, Germany