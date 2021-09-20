全球首个“磁浮+文化+旅游”项目凤凰磁浮全线轨通湖南省_新浪科技_新浪网

原标题：全球首个“磁浮+文化+旅游”项目凤凰磁浮全线轨通 中新网凤凰9月是20日电 (邹娇)20日，在湖南省凤凰县凤凰磁浮中铁一局施工工地，随着工人将最后一榀12.5米长的磁浮轨排平稳铺设到位，全球首个“磁浮+文化+旅游”项目凤凰磁浮实现轨通，为年底全线开通试运营奠定了坚实基础。 凤凰磁浮文化旅游项目是继长沙磁浮快线后湖南省投资建设的第二条商业磁浮线路。项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州，是连接凤凰高铁站至凤凰古城的一条旅游线路，已列入湖南省“十三五”旅游规划和湖南省重点建设工程，线路全长9.121公里，设车站6座(预留2座)，列车设计时速100公里。 参建人员合影庆祝轨道工程全线轨通。 邹娇 摄 凤凰磁浮文旅公司副总经理胡振南介绍，项目从设计、制造、施工，到后期管理都拥有中国自主知识产权，特别是首次把磁浮技术与文化旅游相融合，成为全球首个磁浮技术工程化、产业化的新探索，将赋予轨道交通全新的生命力和商业价值。“集‘磁浮交通+文化展览+旅游休闲+研学科普’为一体，使‘站点为景点、交通变体验、车票即门票’。” 据了解，车辆的车厢车体兼具科技时尚和凤凰元素，打造网红列车；每个车站都有鲜明的主…