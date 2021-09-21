今年中秋周边游最热，“先囤货再旅行”的趋势渐显周边游度假小长假携程旅游_手机网易网

今年中秋周边游最热，“先囤货再旅行”的趋势渐显 2021-09-21 12:33:05 21世纪经济报道 今年中秋节也是近年来 周边游 需求最为旺盛的一个 小长假 。 21世纪经济报道 记者曹恩惠 上海报道 9月21日， 携程 发布《2021年中秋假期 旅游 数据报告》。报告显示，中秋假期是今年以来周边游需求最为旺盛的一个小长假。截至9月21日9点，2021年中秋期间，周边游预订人数占出游总人数比例为56%，高于2019年中秋和今年端午、清明假期水平；中秋周边游订单中，对比2019年，酒店订单量增长逾20%，门票预订量增长近30%，租车订单量增长77%。 报告显示，今年中秋，周边游预订人数占出游总人数比例为56%，高于2019年中秋水平，也高于今年以来的端午、清明小长假水平。 今年中秋，最热门的周边游目的地多数集中在华东、华南地区，广州、杭州、上海、成都、南京、苏州、北京、长沙、深圳、武汉热度居前十。 而随着假期周边游热度增长，当地酒店需求量也随之上升。中秋期间，全国周边游酒店订单量对比2019年中秋增长逾20%。