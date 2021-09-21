各国领袖将在线出席科学技术与社会论坛第18届年会
论坛简称“STS forum”
— 会议定于2021年10月2日至5日举行，旨在探索人类更美好未来 —
东京2021年9月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — STS forum将于2021年10月2日至5日举行第18届年会。来自世界各地的科学专家、政策制定者以及商业领袖将在线出席会议，讨论世界面临的紧迫科技问题，并将建立一个国际网络。
日期：2021年10月2日（星期六）至10月5日（星期二）
地点：从日本京都在线直播
参会方式：仅限邀请
可以从https://www.stsforum.org/kyoto2021/提交邀请请求。
会议安排
该论坛今年将在网上举行20场会议。部分主题包括“全球疫情–经验教训和预测”(Global Pandemic–Lessons Learned and Forecast)、“可持续发展社会的绿色复苏”(Green Recovery for Sustainable Society)、“产业的颠覆性技术”(Disruptive Technologies for Industries)、“第二次量子革命与社会”(The Second Quantum Revolution and Society)、“数字经济的光与影”(Lights and Shadows of Digital Economy)，以及“零排放之路”(Path Toward Net-Zero Emission)。
已确认发言人
100多位杰出的发言人（包括14位诺贝尔奖得主）已经确认将在网络会议上发言：
政策制定者：
- Mariya Gabriel，委员，European Commission，欧盟
- Laksana Tri Handoko，主席，National Research and Innovation Agency，印尼
- Helen Elizabeth Clark，37th Prime Minister of New Zealand
商界领袖：
- Nathan Myhrvold，创始人兼首席执行官，Intellectual Ventures，美国
- Terry Brady，总裁兼首席执行官，Underwriters Laboratories Inc.，美国
- Ahmad O. Al-Khowaiter，首席技术官，Saudi Arabian Oil Company，沙特阿拉伯
学术界：
- Anthony S. Fauci，主任，National Institute of Allergy and Infectious Diseases，美国
- George Fu Gao，主任，Chinese Center for Disease Control and Prevention，中国
- Gerald H. Haug，院长，German National Academy of Sciences Leopoldina，德国
国际组织/媒体：
- Seth Berkley，首席执行官，Gavi, the Vaccine Alliance
- Magdalena Skipper，总编，《Nature》，英国
- Holden Thorp，总编，《Science》，美国
整个会议日程（每天更新）：
https://www.stsforum.org/kyoto2021/
媒体可在线报道
如欲注册，请登录：https://www.stsforum.org/media/
去年年会的现场：
https://kyodonewsprwire.jp/release/202109139960?p=images
YouTube：
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ykQ8GL4Rc&ab_channel=STSforum
https://www.youtube.com/watch?v=pNtFlPkHuZk&ab_channel=STSforum
STS forum简介
STS forum成立于2004年，是一个非营利组织，旨在为世界各国领袖人物提供一个独特的平台，让他们汇聚一堂，讨论如何从人类未来的长远角度来处理科技问题。
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