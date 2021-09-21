论坛简称“STS forum”

— 会议定于2021年10月2日至5日举行，旨在探索人类更美好未来 —

东京2021年9月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — STS forum将于2021年10月2日至5日举行第18届年会。来自世界各地的科学专家、政策制定者以及商业领袖将在线出席会议，讨论世界面临的紧迫科技问题，并将建立一个国际网络。

日期：2021年10月2日（星期六）至10月5日（星期二）

地点：从日本京都在线直播

参会方式：仅限邀请

可以从https://www.stsforum.org/kyoto2021/提交邀请请求。

会议安排

该论坛今年将在网上举行20场会议。部分主题包括“全球疫情–经验教训和预测”(Global Pandemic–Lessons Learned and Forecast)、“可持续发展社会的绿色复苏”(Green Recovery for Sustainable Society)、“产业的颠覆性技术”(Disruptive Technologies for Industries)、“第二次量子革命与社会”(The Second Quantum Revolution and Society)、“数字经济的光与影”(Lights and Shadows of Digital Economy)，以及“零排放之路”(Path Toward Net-Zero Emission)。

已确认发言人

100多位杰出的发言人（包括14位诺贝尔奖得主）已经确认将在网络会议上发言：

政策制定者：

Mariya Gabriel，委员，European Commission，欧盟

Laksana Tri Handoko，主席，National Research and Innovation Agency，印尼

Helen Elizabeth Clark，37th Prime Minister of New Zealand

商界领袖：

Nathan Myhrvold，创始人兼首席执行官，Intellectual Ventures，美国

Terry Brady，总裁兼首席执行官，Underwriters Laboratories Inc.，美国

Ahmad O. Al-Khowaiter，首席技术官，Saudi Arabian Oil Company，沙特阿拉伯

学术界：

Anthony S. Fauci，主任，National Institute of Allergy and Infectious Diseases，美国

George Fu Gao，主任，Chinese Center for Disease Control and Prevention，中国

Gerald H. Haug，院长，German National Academy of Sciences Leopoldina，德国

国际组织/媒体：

Seth Berkley，首席执行官，Gavi, the Vaccine Alliance

Magdalena Skipper，总编，《Nature》，英国

Holden Thorp，总编，《Science》，美国

整个会议日程（每天更新）：

https://www.stsforum.org/kyoto2021/

媒体可在线报道

如欲注册，请登录：https://www.stsforum.org/media/

去年年会的现场：

https://kyodonewsprwire.jp/release/202109139960?p=images

YouTube：

https://www.youtube.com/watch?v=Z1ykQ8GL4Rc&ab_channel=STSforum

https://www.youtube.com/watch?v=pNtFlPkHuZk&ab_channel=STSforum

STS forum简介

STS forum成立于2004年，是一个非营利组织，旨在为世界各国领袖人物提供一个独特的平台，让他们汇聚一堂，讨论如何从人类未来的长远角度来处理科技问题。

https://www.stsforum.org/

各国领袖将在线出席科学技术与社会论坛第18届年会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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