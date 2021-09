各国领袖将在线出席科学技术与社会论坛第18届年会

论坛简称“STS forum”

— 会议定于2021年10月2日至5日举行,旨在探索人类更美好未来 —

东京2021年9月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — STS forum将于2021年10月2日至5日举行第18届年会。来自世界各地的科学专家、政策制定者以及商业领袖将在线出席会议,讨论世界面临的紧迫科技问题,并将建立一个国际网络。

日期:2021年10月2日(星期六)至10月5日(星期二)

地点:从日本京都在线直播

参会方式:仅限邀请

可以从https://www.stsforum.org/kyoto2021/提交邀请请求。

会议安排

该论坛今年将在网上举行20场会议。部分主题包括“全球疫情–经验教训和预测”(Global Pandemic–Lessons Learned and Forecast)、“可持续发展社会的绿色复苏”(Green Recovery for Sustainable Society)、“产业的颠覆性技术”(Disruptive Technologies for Industries)、“第二次量子革命与社会”(The Second Quantum Revolution and Society)、“数字经济的光与影”(Lights and Shadows of Digital Economy),以及“零排放之路”(Path Toward Net-Zero Emission)。

已确认发言人

100多位杰出的发言人(包括14位诺贝尔奖得主)已经确认将在网络会议上发言:

政策制定者:

Mariya Gabriel,委员,European Commission,欧盟

Laksana Tri Handoko,主席,National Research and Innovation Agency,印尼

Helen Elizabeth Clark,37th Prime Minister of New Zealand

商界领袖:

Nathan Myhrvold,创始人兼首席执行官,Intellectual Ventures,美国

Terry Brady,总裁兼首席执行官,Underwriters Laboratories Inc.,美国

Ahmad O. Al-Khowaiter,首席技术官,Saudi Arabian Oil Company,沙特阿拉伯

学术界:

Anthony S. Fauci,主任,National Institute of Allergy and Infectious Diseases,美国

George Fu Gao,主任,Chinese Center for Disease Control and Prevention,中国

Gerald H. Haug,院长,German National Academy of Sciences Leopoldina,德国

国际组织/媒体:

Seth Berkley,首席执行官,Gavi, the Vaccine Alliance

Magdalena Skipper,总编,《Nature》,英国

Holden Thorp,总编,《Science》,美国

整个会议日程(每天更新):

媒体可在线报道

去年年会的现场:

YouTube:

STS forum简介

STS forum成立于2004年,是一个非营利组织,旨在为世界各国领袖人物提供一个独特的平台,让他们汇聚一堂,讨论如何从人类未来的长远角度来处理科技问题。

