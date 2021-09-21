济南2021年9月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月6日至8日,以“创新发展与数字经济”为主题的2021中国国际数字经济博览会在河北石家庄举办。浪潮科技携浪潮行业数字平台（IDP）亮相本届数博会“创新成果发布会”，并在各类企业提报的40余个产品、方案中脱颖而出，成功摘得“优秀解决方案奖”。

浪潮行业数字平台（Industry Digital Platform）是一款集行业云服务管理平台、行业数据工厂、行业应用服务、行业能力中枢、行业使能控制台为一体的数字中台类产品。平台基于先进的架构理念与技术，融合云计算、大数据、人工智能、微服务及高可用高性能高并发的分布式架构，实现了在异构资源池之上为用户提供分布式弹性环境、海量开箱即用的云技术支撑服务、数据全生命周期治理能力、实用好用的行业公共组件以及敏捷化应用开发及运维能力，帮助客户快速构建稳定、可靠、高效的行业云平台，完成行业数字中台体系建设，助力行业数字化转型及应用创新。

在“创新产品发布会”上，凭借领先的技术能力、行业赋能能力和成熟的实践案例，IDP受到来自赛迪研究院、中国电子商会、中国电子信息产业研究院等机构评审专家的一致好评，成功斩获“优秀解决方案奖”。

依托于水利、交通、退役军人、自然资源、综治、农业农村、应急等行业领域多年实践经验，浪潮科技从技术、产品、数据资产等能力综合提炼，持续打造满足行业通用需求的行业数字平台（IDP），并逐步推动在30多个重点行业项目中成功落地。

浪潮行业数字平台（IDP）荣获优秀解决方案奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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