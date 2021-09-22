“送他的新婚礼物”妻子陪男闺蜜婚前旅行7天，丈夫：离婚吧新婚旅行男闺蜜董旭车晓刘莹莹_手机网易网

文|仙仙 原创文章，抄袭必究 “你也知道我俩从小就认识，这趟 旅行 也是之前就说好的，当作结婚礼物陪他去旅行，即使我结婚了也不能食言啊，你说是不是？再说他马上都要结婚了，我俩就更不可能了，只是一个 新婚 礼物而已，你干嘛这么小气。” 董旭 不敢相信整整七天不见人影的妻子 刘莹莹 竟然还能说自己小气，这七天她和 车晓 在一起就真的没考虑过自己的感受吗？董旭看到妻子依然不懂的样子，感觉这三年的爱全都白付出了，之前再多的气此刻都化成了一种“无力”，最后在嘴角说出了三个字：“离婚吧！” 刘莹莹不敢相信一直对自己宠爱有家的丈夫竟然会提出来离婚，毕竟这件事在她看来很正常，甚至都不能当作是事，却万万没想到自己的任性行为结果竟然是这样。 董旭在29岁的时候通过朋友介绍认识的27岁的刘莹莹，当时董旭虽然和前女友分手有快一年了，可内心依然还是无法释怀，可漂亮又充满活力的刘莹莹出现，让董旭打开了新世界的大门，由此也爱上了这个姑娘， 而董旭本身也不错，高大的身材，虽然有点粘人，但是家庭幸福，收入也稳定，前女友之所以分手也是因为理想不同，她非要出国留学，因此在董旭的热情追求下，刘莹莹最终同意和她确定关系。 董旭…