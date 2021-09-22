大妈盗刷C罗信用卡28.8万欧环游地球，纳尼也中招旅行社

原标题：信息泄漏！大妈盗刷C罗信用卡28.8万欧环游地球，纳尼也中招 “高帅富”如C罗，也有被大妈骗的时候。 葡萄牙《新闻报》9月19日报道，2007年2月至2010年7月，在三年时间里，一位名叫玛丽亚·席尔瓦的旅行社雇员，利用她手中掌握的C罗信用卡和密码信息， 总共盗刷了28.8万欧元 。这28.8万欧元对应的是200次旅行的费用，可C罗及其家人一次也没进行其中的旅行计划。 C罗被大妈盗刷了28.8万欧元图据ICphoto C罗信用卡到期东窗事发 现年53岁的玛丽亚·席尔瓦在波尔图市Geostar旅行社工作，这家旅行社有个大客户业务部，专门为超级经纪人门德斯的Gestifute公司旗下球员和职员预定机票酒店业务。合作时间久了，门德斯对她非常信任。 门德斯和C罗等人，都是玛丽亚·席尔瓦的特殊客户，玛丽亚·席尔瓦向他们提供个性化服务。旅行安排得对外保密，因此玛丽亚·席尔瓦掌握着C罗的信用卡和密码信息。因为工作权限，盗刷信用卡的这28.8万欧元也只能用在旅行上，所以 玛利亚这3年间，一共外出旅行了200多次 ，足迹踏遍了非洲、欧洲、亚洲和美洲，几乎是进行了全球环游。而这期间，C罗及其家人并…